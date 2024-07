Tunisie : l’investissement agricole en baisse de 36,5% au 1er semestre 2024

L’investissement est le principal indicateur de santé d’une économie. Quand il stagne ou baisse, il y a des inquiétudes à se faire surtout quand la baisse concerne secteur aussi vital que l’agriculture, qui plus est, dans un pays comme la Tunisie qui doit importer beaucoup de ses besoins alimentaires.

Cette remarque nous a été imposée par le constat fait par l’Agence de promotion des investissements agricoles (Apia) d’une baisse des investissements agricoles privés approuvés au 1er semestre 2024. Cette baisse est estimée à 36,5% et 145,7 millions de dinars (MDT), par rapport au 1er semestre 2023, selon un bulletin statistique publié mercredi 17 juillet 2024 par l’Apia.

Par rapport au 1er semestre de la période 2018-2022, la valeur des investissements agricoles privés approuvés a diminué de 53,4%.

Les investissements approuvés devraient créer 1 160 emplois permanents. Ils se répartissent en 94 MDT pour le secteur agricole, 30,9 MDT pour les services, 13,5 MDT pour la pêche, 5,8 MDT pour la transformation et 1,5 MDT pour l’aquaculture.

Les investissements approuvés en faveur des jeunes se sont élevés à 21,3 MDT.

Cinq opérations d’investissement en faveur des entreprises communautaires ont été approuvées pour une valeur de 1,3 MDT.

Les opérations d’investissement à participation étrangère ont totalisé 3,5 MDT, contre 0,3 MDT à fin juin 2023.

Les investissements approuvés ont bénéficié de subventions d’un montant de 47,6 MDT, soit 32,7% du volume d’investissement approuvé.

Les subventions pour l’acquisition de matériel agricole ont atteint 20,7 MDT, soit 43,5% du total des subventions approuvées. Le taux du crédit est passé à 24%.

Les investissements approuvés en équipements photovoltaïques ont atteint 3,7 MDT, bénéficiant de subventions de 1,9 MDT.

Les investissements de développement régional sont tombés à 6,1 MDT contre 5,5 MDT au 1er semestre 2023.

Les commissions d’octroi des prestations ont approuvé 17 prêts fonciers d’une valeur de 2,5 MDT, qui serviront à insérer 132 hectares de terres dans le cycle économique.

Les investissements agricoles déclarés ont totalisé 639,2 MDT au 1er semestre 2024, en baisse de 6,7% par rapport à la même période de l’année dernière.

Par rapport au 1er semestre de la période 2018-2022, les investissements déclarés ont baissé de 5,1%.

Les investissements déclarés dans le secteur des services se sont, en revanche, élevés à 116,8 MDT, contre 83,5 MDT à la même période de 2023. Et les investissements déclarés en ligne se sont élevés à 444,5 MDT, soit 69,5% du volume total déclaré.

Voilà pour les chiffres bruts, reste que les causes de cette baisse des investissements restent une énigme, l’Apia ne se sentant pas obligée d’analyser et de commenter les chiffres qu’elle avance. C’est à se demander à quoi servent ces chiffres s’ils n’aident pas à identifier les problèmes et à trouver des solutions pour les résoudre.

I. B. (avec Tap).