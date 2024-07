Présidentielle 2024 : Le président de l’Isie reçu par le ministre des Affaires étrangères

Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des tunisiens à l’étranger, a reçu, ce jeudi 18 juillet 2024, Farouk Bouasker, président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), qui était accompagné par des membres de la même Instance.

Lors de cette rencontre, qui a porté sur le suivi des préparatifs en cours en vue de l’organisation de la prochaine élection présidentielle, M. le Ministre a assuré que les services du ministère, aussi bien en Tunisie qu’à l’étranger, poursuivent sans relâche les préparatifs de cette échéance électorale nationale importante et ne ménagent aucun effort afin de contribuer efficacement à la réussite de tout le processus électoral, et ce dans le cadre de leurs compétences.

Sur le même plan, le Ministre est revenu sur la réunion qu’il a tenue la veille avec les chefs de missions diplomatiques et consulaires à l’étranger. C’était une occasion supplémentaire de mettre en exergue l’engagement total et responsable des missions à l’étranger pour le soutien du travail de l’ISIE et de ses différentes branches à l’étranger.

De son côté, le Président de l’Isie a salué la coopération étroite entre l’Instance, le Ministère et les missions diplomatiques et consulaires à l’étranger. Ainsi, il a souligné leur rôle central pour le soutien des efforts de l’ISIE en vue de garantir les meilleures conditions pour le citoyen tunisien résident à l’étranger afin qu’il puisse exercer son droit de vote.

La rencontre a, d’autre part, été l’occasion de discuter d’autres questions d’ordre procédural, technique et logistique, liées au bon déroulement du processus électoral. C’était également une opportunité d’examiner les moyens de trouver les solutions appropriées pour assurer la fluidité de toutes les étapes de ce même processus.

Communiqué