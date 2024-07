Les températures nocturnes atteindront 36°C dans la nuit de ce samedi 20 juillet 2024, annonce l’Institut national de la météorologie (INM)

L’INM précise que les températures varieront entre 27 et 31°C dans les zones du Sahel et entre 32 et 36 degrés dans le reste des régions, avec des vents faibles à modérés.

La mer sera calme et des nuages sont prévus dans certaines zones du sud de la Tunisie, ajoute la Tunisie.

Y. N.

*Ph INM (Mahdia)