Prochaine audience dans l’affaire de «l’appareil secret» du mouvement Ennahdha

La chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de terrorisme près la cour d’appel de Tunis a fixé au 1er août 2024 une audience dans l’affaire de «l’appareil secret» du mouvement Ennahdha, a indiqué le porte-parole de la cour, Habib Torkhani.

Cette affaire a été déférée à la Cour d’appel de Tunis le 16 juillet 2024, après que le juge d’instruction près la chambre judiciaire antiterroriste ait clôturé l’enquête le 15 juillet, a-t-il indiqué à l’agence Tap, précisant que le parquet près le tribunal de première instance de Tunis avait fait appel de la décision de clôturer l’enquête sur tous les accusés.

Cette affaire concerne 35 prévenus, dont 5 arrêtés dans le cadre de cette affaire, 7 arrêtés dans le cadre d’autres affaires, 12 en fuite et 11 autres en fuite.

Parmi les prévenus figurent Rached Ghannouchi (arrêté dans le cadre de cette affaire), Ali Larayedh, Fathi Beldi, Kamel Bedoui, Atef Omrani (arrêtés dans le cadre d’autres affaires), Mustapha Khedher et Kamel Aifi (en fuite).

En septembre 2023, le parquet près le tribunal de première instance de l’Ariana a déféré le dossier de «l’appareil secret» du mouvement Ennahdha au pôle judiciaire antiterroriste.

Cette affaire a été intentée début 2022 à la suite d’une plainte déposée par le parquet et l’équipe de défense de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, assassinés respectivement en février et juillet 2013.