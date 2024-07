Présidentielle américaine : Biden jette l’éponge et soutient la candidature de Kamala Harris

Le président américain Joe Biden (81 ans) a annoncé, ce dimanche 21 juillet 2024, avoir renoncé à sa candidature pour l’élection présidentielle américaine.

A quelques mois du scrutin et après plusieurs interrogations sur sa santé physique et mentale, Joe Biden a fait cette annonce, en affirmant que son retrait « va dans l’intérêt de son parti et du pays» et qu’il va se concentrer « uniquement sur l’exercice de ses fonctions de président jusqu’à la fin de son mandat ».

Peu de temps après, le président américain a publié un post sur la plateforme X pour annoncer son soutien à Kamala Harris comme candidate pour le remplacer : «Aujourd’hui, je souhaite offrir mon total soutien à Kamala pour qu’elle soit la candidate de notre parti cette année. Démocrates, il est temps de s’unir et de battre Trump».

Y. N.