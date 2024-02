À l’approche des élections, la santé mentale de Biden inquiète de plus en plus

Le président américain Joe Biden a de nouveau confondu entre un dirigeant européen en exercice et l’un de ses prédécesseurs décédés pour la deuxième fois en moins d’une semaine lorsqu’il a déclaré lors d’un événement électoral qu’il avait rencontré le chancelier allemand Helmut Kohl pourtant décédé en 2017 alors qu’il évoquait Angela Merkel. Ces épisodes exacerbent les inquiétudes sur la santé mentale et précisément la capacité cognitive de Biden qui s’est lancé dans la course pour un second mandat.

Par Imed Bahri

Le cafouillage de Biden, 81 ans, est survenu mercredi soir, soit trois jours seulement après avoir déclaré avoir parlé à l’ancien président français François Mitterrand décédé en 1996 alors qu’il parlait du président actuel Emmanuel Macron, tout en évoquant également le même sommet du G7 qui s’est tenu en juin 2021.

«Mitterrand d’Allemagne m’a regardé»

Le président américain qui cherche à briguer un second mandat en novembre prochain répète souvent la même anecdote à propos du sommet organisé dans les Cornouailles en Grande-Bretagne pour souligner ce qu’il décrit comme des inquiétudes mondiales concernant l’attaque du 6 janvier 2021 contre le bâtiment du Capitole par les partisans de l’ancien président Donald Trump suite à la débâcle électorale de celui-ci.

Biden a déclaré: «Helmut Kohl d’Allemagne m’a regardé et dit : ‘‘Que diriez-vous, Monsieur le Président, si je prenais le journal londonien Times demain matin et apprenais qu’un millier de personnes ont défoncé les portes du Parlement britannique et ont tué certaines personnes sur leur chemin pour empêcher le Premier ministre de prendre ses fonctions?’’»

Dimanche également à Las Vegas lors d’un meeting électoral, Biden a fait part de la même anecdote mais en l’attribuant à Emmanuel Macron qu’il a nommé «Mitterrand d’Allemagne». Il a déclaré: «Je me suis assis et j’ai dit: ‘‘L’Amérique est de retour’’… Mitterrand d’Allemagne m’a regardé… je veux dire de France…» Biden a fait une pause avant de rassembler ses pensées pour terminer la phrase: «Eh bien, pour combien de temps êtes-vous de retour?». La Maison Blanche a par la suite corrigé le nom en Macron en le mettant entre parenthèses dans le communiqué qu’elle a publié.

Le président américain a, et ce à de nombreuses reprises, fait des confusions, eu des trous de mémoire et trébuché. Cependant, la multiplication de ces cas dans une période aussi courte qui plus est, alors qu’il s’apprête à briguer un second mandat, inquiète les Américains et même au-delà des États-Unis.

Altération des fonctions cognitives

Le site français dédié à la médecine Doctissimo a interrogé Christophe de Jaeger, médecin physiologiste et spécialiste de la longévité, sur l’état du président américain, il a répondu: «Joe Biden présente un tableau neurologique complexe typique d’une dégradation neurocognitive que l’on peut retrouver chez des personnes de son âge. Il présente des symptômes qui peuvent évoquer une altération des fonctions cognitives».

Toutefois, le bilan de santé officiel du président des Etats-Unis publié chaque année ne mentionne aucunement ces troubles.

Il est à noter que le président américain est suivi par des médecins militaires soumis à un double secret, le secret médical et le secret d’État. Tout cela n’est pas très rassurant pour les électeurs américains, y compris parmi les démocrates, qui auraient sans doute trouvé un meilleur candidat que le président sortant pour défendre leurs chances face à un autre «numéro» de la politique américain, le Républicain Donald Trump, que tous les sondages donnent vainqueur à neuf mois des présidentielles. Quitte à transgresser une tradition qui veut qu’un président sortant soit le candidat de son parti pour un second mandat !

Alors que les confusions de Biden se multiplient et que le monde fait face à une multitude de crises dans lesquelles les États-Unis sont impliquées, la question de sa capacité à briguer un second mandat voire de terminer celui-ci se pose sérieusement. Allons-nous voir la vice-présidente Kamala Harris concourir à sa place? Au cas où Joe Biden ne pourrait pas achever son mandat, va-t-elle lui succéder? Sera-t-elle la première femme présidente de l’Histoire des États-Unis? Des questions qui se font de plus en plus récurrentes et le seront davantage à chaque fois que M. Biden cafouillera.