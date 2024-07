Présidentielle en Tunisie : K2Rhym se lance dans la course aux parrainages

Le rappeur K2Rhym, de son vrai nom Karim Gharbi s’est lancé dans la course aux parrainages pour la présidentielle tunisienne prévue le 6 octobre 2024.

En effet, le nom du rappeur bling bling, ancien gendre de Feu Zine El Abidine Ben Ali, figure dans la liste des candidats potentiels à la présidentielle ayant retiré le formulaire de parrainage auprès de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

K2 s’est essentiellement fait connaître du grand public en Tunisie non pas par sa musique mais plutôt à travers de nombreuses actions caritatives et son engagement avec la société civile, puis après avoir épousé Nessrine Ben Ali dont il s’est séparé depuis.

Quant à sa reconversion dans la politique qu’il n’a jamais évoquée, celle-ci a été devinée après ses interventions médiatiques fin 2022 sur différents médias, où il s’était présenté avec un nouveau look, abandonnant sa fourrure, son baggy et son T-shirt oversize au profit d’un élégant costume cravate tout en tenant un discours sur la patrie et sa volonté d’aider à sa reconstruction.

Depuis un certains temps la rumeur sur sa candidature à la présidentielle était sur toutes les bouches, et K2 n’a toutefois rien publié dans ce sens sur les réseau sociaux. Son nom figure dans la liste officielle de l’isie des candidats potentiels et la rumeur est maintenant confirmée.

Y. N.