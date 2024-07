Tunisie – Présidentielle : Afek Tounes joue les utilités

Après la démission de son ancien président Fadhel Abdelkefi et l‘‘annonce par ce dernier de son retrait (momentané ?) de la vie politique, le parti Afek Tounes n’a plus de candidat à la prochaine présidentielle dont le 1er tour est fixé au 6 octobre 2024.

Dans un communiqué publié ce lundi 22 juillet, le parti aujourd’hui dirigé par Rim Mahjoub a appelé ses membres à participer massivement à l’octroi de parrainages aux candidats à la présidentielle qui sont issus de la famille démocratique et civile, afin que ce rendez électoral puisse être pluraliste et disputé.

Dans le communiqué publié à l’issue de la réunion de son bureau politique, le parti socio-libéral a insisté sur la nécessité du «travail collégial» au sein de la «famille civile» pour faire appliquer les normes démocratiques lors de ces présidentielles. Il a aussi exigé «la libération des prisonniers politiques et la mise à la disposition de tous les candidats à la présidence parmi eux de leurs documents officiels, et notamment du bulletin n°3, tout en garantissant un traitement équitable, en laissant le peuple choisir en toute liberté et en toute responsabilité son prochain président.»

Les candidats à la candidature sont appelés à présenter les parrainages de 10 membres de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), d’une quarantaine de président de Conseils de locaux élus ou de 10 000 parrainages de citoyens inscrits dans les listes électorales appartenant à au moins 10 circonscriptions électorales, à condition que leur nombre ne soit pas inférieur à 500 électeurs par circonscription.

Le dépôt officiel des candidatures débutera le 29 juillet et sera clôturé le 6 août.

I. B.