Tunisie : Fadhel Abdelkefi annonce sa démission du parti Afek Tounes

Fadhel Abdelkefi vient d’annoncer ce jeudi 19 octobre 2023, sa démission du parti Afek Tounes qu’il présidait depuis décembre 2020.

«Aujourd’hui, je démissionne du parti Afek Tounes et de sa présidence», lit-on dans le post qu’il a publié sur sa page Facebook, où il indique que la période qu’il a passée à la tête du parti «a été une période pleine d’expériences politiques difficiles et de défis dans une circonstance très sensible».

Fadhel Abdelkefi a également remercié, dans son post, le parti et ses membres pour la confiance qu’ils lui ont accordée tout au long de cette période.

«Les exigences de cette étape difficile et la crise sur le plan économique, social et politique que traverse notre pays dépassent l’action politique dans son espace partisan habituel et exigent de nous tous, individus et organisations, de réfléchir aux dangers qui menacent le pays et de nous rassembler autour de la Tunisie, quelles que soient nos positions, pour la sauver et réaliser les ambitions de ses enfants», a-t-il notamment ajouté.

Y. N.