Berges du Lac : Incendie dans un restaurant touristique maîtrisé par les pompiers

Les pompiers sont parvenus à maîtriser un important incendie qui s’est déclaré, ce mardi 23 juillet 2023 à 6h, dans un restaurant touristique situé aux Berges du Lac à Tunis.

C’est ce qu’annonce la Direction générale de la protection civile, en précisant que les pompiers de la direction régionale de la PC de Tunis se sont rendus sur les lieux avec 4 véhicules spécifiques, parvenant rapidement à venir à bout des flammes et ont également réussi à éviter la propagation de l’incendie aux bâtiments alentour.

Aucun dégât humain n’est à déplorer et une enquête a été ouverte afin de déterminer l’origine, la cause et les circonstances de cet incendie.

