Présidentielle : Attayar pointe du doigt «des violations affectant le processus électoral»

Le parti Attayar s’est exprimé, lundi 22 juillet 2024, sur la présidentielle du 6 octobre et a notamment dénoncé « des violations affectant le processus électoral», tout en appelant à dénoncer ces pratiques et à engager des poursuites en justice à ce propos.

Dans son communiqué, Attayar a déploré « l’exploitation de la justice dans le but d’exclure certains candidats à la présidentielle » citant la condamnation Lotfi Mraihi à 8 mois de prison et une interdiction de se présenter aux élections et les restrictions imposées à Abdellatif Mekki interdit d’apparaître dans les espaces publics.

Attayar a également dénoncé des décisions de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) en ce qui concerne son refus de remettre un exemplaire du formulaire de parrainages aux représentants légaux des détenus Abir Moussi, Ghazi Chaouachi (qui souhaitent candidater à la présidentielle du 6 octobre ) et Issam Chebbi (pour qui son parti a renoncé à sa candidature)

Le parti a par ailleurs fermement dénoncé l’utilisation par le président de la république Kaïs Saïed, des ressources et institutions de l’État pour annoncer sa candidature à la présidentielle (annonce faite via une vidéo publiée sur la page de la présidence) et a également pointé du doigt le « parti pris de médias publics dans la promotion de cette candidature »

Attayar a de ce fait appelé « les juristes et les voix soutenant les droits à dénoncer ces pratiques, à les suivre et à engager des poursuites en justice » et a demandé aux forces politiques et civiles à « ne pas se soumettre au climat d’intimidation et de menace que le pouvoir en place souhaite imposer ».

Enfin, Attayar a salué le courage de ceux qui ont annoncé leur candidature, estimant qu’ils « s’exposent au risque d’être poursuivis et harcelés », tout en les appelant à entamer un dialogue en vue d’imposer « des conditions minimales de candidature et des conditions équitables pour une concurrence juste et loyale afin de participer aux élections ou pour se retirer en leur absence ».

