Tounes Clean-Up : Opération de nettoyage de la plage La Grotte à Bizerte (Photos)

L’association Tounes Clean-Up a organisé, hier dimanche 21 juillet 2024, une opération de nettoyage à la plage La Grotte à Bizerte, débarrassée de 2340 kg déchets laissés par les baigneurs et les vacanciers…

Cette action écocitoyenne visant à nettoyer et à sensibiliser à la protection des plages et la sauvegarde de l’environnement a permis aux membres de l’association de débarrasser la plage La Grotte de 2340 kilos de déchets, notamment des bouteilles de bière en verre, des sachets non recyclables, des cannettes, des mégots de cigarettes…

Tounes Clean-Up, engagée dans la protection de l’environnement, la sauvegarde de la nature, des sites et des paysages ainsi que dans la sensibilisation écologique est une organisation qui rassemble plusieurs centaines de bénévoles actifs agés de 18 a 40 ans et plusieurs autres milliers qui participent occasionnellement à ses actions.

Y. N.