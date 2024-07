A El-Jem : soirée dédiée au répertoire symphonique italien 

L’amphithéâtre d’El-Jem (l’ancienne Thysdrus), en Tunisie, sera le lieu exceptionnel du concert de l’Orchestre de chambre de l’Académie de Sainte-Sophie, ce mercredi 24 juillet 2024, et ce dans le cadre du programme du Festival international de musique symphonique.

Au cours de cette soirée, les mélomanes pourront apprécier des interprétations de certaines des principales pièces du répertoire lyrique-symphonique de l’Italie.

Cette date fait partie de Suono Italiano, un projet promu par le Comité national italien de la musique (Cidim) pour soutenir les talents musicaux italiens à l’étranger et qui, cette fois, bénéficie également de la collaboration de l’Institut culturel italien de Tunis, ainsi que de la contribution du ministère italien de la Culture.

Depuis janvier, le Cidim a promu plus de 60 concerts sur trois continents (Europe, Asie et Afrique), de la musique classique à la musique de chambre, mais aussi du sacré et du jazz.

«En Tunisie, nous exportons une authentique excellence de notre patrimoine artistique. L’Académie de Sainte-Sophie a récemment soutenu des solistes de renommée internationale tels que les violonistes Uto Ughi et Anna Tifu et le flûtiste Andrea Grimelli», a commenté le vice-président du Cidim et président de l’Association italienne des activités musicales, Francescantonio Pollice.

Comme l’explique le directeur de l’Institut culturel italien de Tunis, Fabio Ruggirello, ce sera «un concert de grande importance qui mettra sur scène quelques jeunes talents de la musique italienne réunis par l’Académie Sainte-Sophie, invités pour la première temps dans ce pays».

