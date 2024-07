Pourquoi la Tunisie a perdu confiance en la démocratie

Pour de nombreux acteurs de la société tunisienne, les années post-Ben Ali ont été principalement marquées par une succession de crises économiques et d’instabilité politique. (Illustration : Liberté pour Sonia Dahmani. Ph. Getty Image).

Jasmine Khelil *

Le 11 mai 2024, des policiers tunisiens masqués ont fait irruption dans la Maison des Avocats, siège de l’Ordre des Avocats et ont arrêté Sonia Dahmani. L’éminente avocate a été arrêtée pour un commentaire qu’elle avait fait en direct à la télévision dans lequel elle remettait en question la politique anti-migrants du président Kaïs Saïed et son affirmation selon laquelle les migrants subsahariens – dont les études montrent qu’ils ont généralement des vues tournées vers l’Europe – souhaitent rester en Tunisie. Il s’agit de l’une des nombreuses mesures répressives prises par le régime de Saïed depuis sa prose de pouvoir en 2021. De telles mesures ont amené de nombreuses personnes, notamment hors de Tunisie, à se demander comment la transition tant vantée du pays vers la démocratie a dégénéré en un régime autoritaire.

Cependant, la réponse est claire pour quiconque y prête attention. La transition démocratique en Tunisie n’a jamais réussi. En fait, elle a à peine démarré. Depuis 2011, lorsque des manifestations populaires ont renversé le président Zine El-Abidine Ben Ali, les gouvernements successifs aux opinions politiques différentes ont promis davantage de possibilités d’emploi pour les jeunes et un avenir politiquement stable. En réalité, la croissance du produit intérieur brut (PIB) est passée de 3,5% entre 2000 et 2010 à 1,7% entre 2011 et 2019. À mesure que la productivité économique diminuait, les opportunités d’emploi et les conditions de vie des jeunes en particulier se sont considérablement détériorées. En 2005, 13,3% des jeunes étaient au chômage; en décembre 2013, ce chiffre était passé à 31,9%. L’économie tunisienne a continué de souffrir sous la coalition gouvernementale du président Béji Caïd Essebsi avec le mouvement Ennahdha, la dette extérieure du pays atteignant 30,1 milliards de dollars en 2016. Le mouvement islamiste Ennahdha, élu principalement pour la priorité accordée à la prospérité économique, s’est avéré être porteur de promesses vides de sens aux Tunisien.nes.

Des lunettes roses

Les perspectives étaient bien meilleures en 2011. En janvier de la même année, des millions de Tunisiens sont descendus dans les rues de Tunis pour protester contre le chômage élevé, les mauvaises conditions de vie et les réseaux de corruption et de répression politique redevables à Ben Ali, qui avait gouverné le pays depuis 1987. J’avais dix ans et j’étais assise sur les épaules de mon père lors d’une de ces manifestations. Serrant le drapeau tunisien dans mes mains moites, j’ai scandé «Khobz ou ma, Ben Ali la» (Du pain, de l’eau et pas de Ben Ali) en arabe avec les autres manifestants et j’ai prié pour que la police s’abstienne de nous tirer des gaz lacrymogènes. Plus tard dans le mois, Ben Ali a fui le pays et son régime s’est effondré.

La révolution tunisienne a été suivie par une décennie de tentatives de démocratisation, qui ont toutes abouti à des crises économiques et à une instabilité politique. À l’étranger, cependant, les gens ont continué à voir le pays avec des lunettes roses. La Tunisie a été félicitée pour ses premières élections pluralistes, qui ont eu lieu en octobre 2011. Les élections législatives et présidentielles de 2014 ont renforcé la façade démocratique de la Tunisie. Et en 2015, le Quatuor du dialogue national tunisien, une coalition de quatre organisations de la société civile qui a joué un rôle pionnier dans l’élaboration de la constitution de 2014, a reçu le prix Nobel de la paix. Les médias et les hommes politiques occidentaux ont continué de vanter la Tunisie comme un modèle de démocratie dans la région.

Mais comment la Tunisie peut-elle être considérée comme une démocratie alors que les demandes économiques de millions de personnes ne sont pas satisfaites, voire ignorées? La réponse à cette question est que la «démocratie» d’Ennahdha a été financée par des systèmes de prêts néolibéraux. Les prêts en question provenaient du Fonds monétaire international, de l’Union européenne, du gouvernement américain et du Groupe de la Banque mondiale. Au lieu d’utiliser cet argent pour établir un système de protection sociale ciblant les régions marginalisées, atténuant ainsi la situation économique désastreuse contre laquelle les Tunisiens se déchaînent depuis la révolution, la classe des élites tunisiennes l’a investi dans ses propres entreprises. L’élite comprenait d’anciens amis de Ben Ali qui s’étaient refaits en démocrates, ainsi que des islamistes nouvellement ascendants. Les classes moyennes et ouvrières tunisiennes ont vu leur révolution détournée par cette élite et ses partisans néolibéraux occidentaux. L’écart entre les classes socio-économiques a continué de se creuser. L’espoir s’est transformé en désespoir, entraînant la nostalgie de l’époque de la dictature socialiste du président Habib Bourguiba de 1956 à 1987.

Réduction du champ des libertés

En effet, les Tunisiens désillusionnés ont commencé à entretenir l’idée que la démocratie ne pouvait tout simplement pas leur donner ce qu’ils recherchaient en 2011. Saïed en a profité. En 2022, il rédige une nouvelle constitution. Entre autres caractéristiques antidémocratiques, il promulguait le décret-loi n° 54, qui permettait à l’État d’emprisonner pendant cinq ans ceux qui diffusent de fausses informations et de les punir d’une amende de 50 000 dinars tunisiens (un peu moins de 16 200 dollars). Depuis lors, cette loi et d’autres similaires ont été utilisées contre les personnes en désaccord avec la ligne officielle. La liberté d’expression s’est réduite, conduisant à une situation dans laquelle les arrestations de personnalités de l’opposition sont devenues très fréquentes.

Aujourd’hui, la Tunisie est au bord d’une crise économique. Pourtant, de nombreux Tunisiens ne soutiennent plus le cadre politique d’une démocratie. Ils ont perdu la conviction qu’un système démocratique est préférable, et encore moins nécessaire, pour parvenir à la prospérité économique.

Cependant, au lieu de reprocher aux Tunisiens de soutenir une dictature afin de bénéficier d’un minimum de stabilité économique, les analystes occidentaux feraient bien de promouvoir la démocratie pour ce qu’elle est réellement : l’amplification des voix opprimées. Si la démocratie n’est pas liée à une économie saine, elle aura peu de preneurs. La démocratie ignore ses propres principes lorsqu’elle soutient uniquement ce qui s’aligne sur la politique néolibérale occidentale et étouffe les voix de la majorité. En fin de compte, la révolution tunisienne de 2011 restera inachevée jusqu’à ce qu’une véritable démocratie soit établie, une démocratie qui tienne avant tout compte des revendications économiques des citoyens tunisiens.

Traduit de l’anglais.

Source : Diwan.**

*Stagiaire de recherche à temps plein au Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Centre.

** Diwan est un blog du programme Moyen-Orient du Carnegie Endowment for International Peace et du Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center. Il s’appuie sur les universitaires de Carnegie pour fournir un aperçu et une analyse de la région.