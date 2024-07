Le journaliste Borhen Bssais a été condamné à huit mois de prison ferme par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Tunis, ce vendredi 26 juillet 2024.

En première instance, Borhen Bssais avait été condamné, le 22 mai dernier à un an de prison ferme, soit six mois pour atteinte à l’ordre public et six autres mois pour attribution de faits non avérés dans le but de diffamer autrui et de nuire à sa réputation.

Y. N.