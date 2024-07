Un monde en crise est une bonne opportunité pour les régimes d’Afrique du Nord

À une époque de turbulences mondiales importantes et d’intense tragédie humaine, les gouvernements nord-africains ont démontré que la crise recèle des opportunités.

Par Alia Brahimi et Karim Mezran

Jusqu’à récemment, les régimes d’Algérie, de Tunisie, de Libye et du Maroc étaient considérablement mis à rude épreuve. Des prix à la consommation record, combinés au chômage généralisé des jeunes et à une répression croissante – le tout en l’absence de voies claires pour un changement de leadership significatif – laissaient entendre que la stase politique pourrait céder la place à une explosion sociale semblable aux soulèvements du Printemps arabe de 2011.

Cependant, au cours des deux dernières années, ces gouvernements ont habilement réussi à exploiter les veines de plusieurs crises mondiales – notamment les guerres, les migrations et la montée du populisme en Europe – pour raviver leur pouvoir chancelant.

Le partenariat énergétique sauve l’Algérie de l’isolement

Bien qu’alliée de longue date de la Russie, l’importance stratégique de l’Algérie pour l’Europe a été considérablement renforcée par l’invasion de l’Ukraine en 2022. En janvier 2023, la Première ministre italienne Giorgia Meloni s’est rendue à Alger avec pour mission claire d’augmenter l’approvisionnement en gaz algérien vers l’Italie via le gazoduc TransMed. «Face à la grande crise énergétique que traverse notamment l’Europe, l’Algérie pourrait devenir un leader en matière de production», a-t-elle estimé.

Cherchant également à se dissocier des approvisionnements en gaz russe, l’Allemagne a signé en février un accord pour acheter pour la première fois le gaz algérien. Comme Meloni, le ministre allemand de l’Économie, Robert Habeck, a mis l’accent sur une vision à long terme derrière le «partenariat énergétique étroit» en plein essor.

La chaleur de ces retrouvailles européennes, alimentées par les besoins énergétiques de l’Union européenne (UE), a sauvé l’Algérie de l’isolement de l’adhésion au camp russe, conférant au président algérien Abdelmadjid Tebboune le sceau d’approbation occidental qui avait échappé à son mandat troublé depuis 2019. Cela survient alors que les sanctions et les peines de prison contre les journalistes et les militants pour la démocratie sont de plus en plus sévères et que les organisations de défense des droits humains sont interdites.

La guerre catastrophique à Gaza a coïncidé avec le mandat de deux ans de l’Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent, qui a débuté le 1er janvier. En déposant des résolutions exigeant un cessez-le-feu immédiat et en faisant pression pour des sessions d’urgence sur des urgences spécifiques comme celle de Rafah, L’Algérie a joué un rôle de premier plan en centralisant l’expérience palestinienne et en donnant la parole à l’indignation morale et juridique qui anime une grande partie du Sud. Le gouvernement algérien a également trouvé une plateforme pour mettre en valeur ses références nationalistes arabes, ainsi que sa position anticoloniale historique et de principe.

L’accord sur la migration remet Saïed en selle

Pour le président tunisien Kaïs Saïed (…) la crise migratoire européenne a ouvert une voie de manœuvre cruciale.

Renversant une décennie de progrès démocratiques depuis le Printemps arabe, la répression exercée par Saïed contre les opposants, les juges, les journalistes et les groupes de la société civile pendant trois ans a culminé le 12 mai avec l’arrestation de l’avocate Sonia Dahmani. Alors que l’économie tunisienne est au bord de la faillite, son président a cherché à dynamiser sa base en utilisant les différences raciales comme une arme, en élaborant un récit xénophobe sur les migrants d’Afrique subsaharienne. En février 2023, Saïed a épousé la théorie du complot du «grand remplacement» chère à l’extrême droite européenne, déclenchant des abus contre des Africains qui travaillent et étudient en Tunisie, y compris les Tunisiens noirs, qui représentent 10 à 15% de la population.

Principales cibles de cette recrudescence des violences, des migrants ont été rassemblés par les forces de sécurité tunisiennes et abandonnés dans le désert, sans nourriture ni eau. Pourtant, la Commission européenne a jugé bon d’offrir à Saïed 105 millions d’euros (112 millions de dollars) d’aide et près d’un milliard d’euros (1,07 milliard de dollars) de prêts supplémentaires en échange d’une «gestion des frontières» visant à endiguer le flux de réfugiés et autres migrants vers l’Europe, sans aucune condition relative aux droits de l’homme. Comme l’a souligné Amnesty International, l’accord «risque de légitimer l’attaque de Saïed contre l’État de droit et sa répression toujours croissante de la dissidence». Bien sûr, pour Saïed, c’est là le problème.

Concernant l’Ukraine, la Tunisie a initialement voté en faveur de la résolution des Nations Unies condamnant la Russie en 2022. À la suite de l’invasion, les Tunisiens ordinaires ont connu une flambée des prix et des pénuries de carburant et de blé. Cependant, par la suite, Saïed a cherché à rééquilibrer la position de la Tunisie – sans doute avec l’encouragement de l’Algérie – en acceptant les ouvertures du Kremlin, en annonçant un nouvel accord céréalier avec Moscou et en se présentant même à Téhéran pour assister aux funérailles du président iranien Ebrahim Raïssi, un allié de la Russie, en mai.

La Libye devenue une zone de repli

Mais le recalibrage de Saïed était, comme celui d’autres gouvernements nord-africains, partiellement influencé par la complicité occidentale perçue dans les crimes de guerre israéliens à Gaza. Les inquiétudes concernant le sentiment populaire ont en effet été à l’origine de la rupture des négociations exploratoires de normalisation entre la Libye et Israël, à tel point que le Premier ministre libyen Abdul Hamid Dbeibeh s’est senti obligé de désavouer sa ministre des Affaires étrangères lorsque la nouvelle a éclaté en août 2023, obligeant celle-ci à fuir le pays.

Les deux côtés de la division Est et Ouest en Libye ont cherché à tirer parti de la guerre en Ukraine pour renforcer les relations internationales. Sentant l’opportunité de renforcer sa légitimité dans les cercles européens et gardant à l’esprit son mandat de gouvernement expiré depuis longtemps, l’administration Dbeibeh, dans l’ouest de la Libye, a fait de grandes promesses d’augmentation de la production pétrolière pour aider l’Europe à faire face à son déficit énergétique. Pourtant, malgré l’accès de la National Oil Corporation (NOC) libyenne à un budget sans précédent, les projets clés qui permettraient d’en faire une réalité ont été embourbés dans des allégations de mauvaise gestion et de malversations, les dettes n’ont pas été honorées, la corruption pétrolière est montée en flèche et une grande partie de l’industrie hautement organisée de la contrebande de carburant, qui pèse 5 milliards de dollars, utilise des produits importés de Russie. En effet, le 5 juin, le ministre russe de l’Energie Sergueï Tsevilev est devenu président du comité intergouvernemental russo-libyen pour le commerce.

Le chef de guerre Khalifa Haftar, qui contrôle une grande partie de l’est et du sud de la Libye, a également vu ses actions augmenter en raison de la guerre en Ukraine. La Russie a été un soutien clé du général voyou, avec des armes, des avions militaires, des fonds et des combattants du groupe Wagner. En 2020, après l’échec de la guerre menée par Haftar pour prendre Tripoli, le Kremlin a commencé à couvrir ses paris.

Cependant, depuis que la Russie a envahi l’Ukraine, Vladimir Poutine a redoublé ses relations. L’est de la Libye s’est révélé une zone de repli inestimable et une plate-forme stratégique à partir de laquelle la Russie peut lever les sanctions, imprimer de la monnaie, faire passer du carburant en contrebande à ses alliés au Soudan et en Syrie et approvisionner ses forces en Afrique subsaharienne. Le territoire de Haftar sera également utilisé pour établir une base navale russe à proximité de l’Europe du Sud et potentiellement interférer dans les élections européennes en militarisant les routes migratoires.

Les autorités libyennes ont également exploité les craintes migratoires de l’Europe pour conclure des accords avec l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Italie, malgré les preuves accablantes de la violence que les groupes libyens infligent aux migrants et la collusion bien connue des garde-côtes libyens avec des gangs de trafiquants d’êtres humains.

Le Maroc joue la carte de l’amitié avec Israël

Pour le Maroc, qui a reconnu Israël par le biais des accords d’Abraham en 2020, la guerre à Gaza est une opportunité pour les dirigeants de démontrer leur amitié inébranlable avec Israël et les États-Unis, et de jeter les bases d’un approfondissement de la coopération en matière de sécurité et de renseignement.

Malgré la nervosité initiale – les vols directs entre le Maroc et Israël ont été suspendus en octobre 2023 et les responsables du bureau de liaison israélien ont été invités à partir en novembre 2023 –, le Maroc était l’un des pays qui ont bloqué une résolution de la Ligue arabe visant à rompre les liens avec Israël.

En effet, Rabat a continué à coopérer avec Israël, même si les responsables marocains ne souhaitent plus que les réunions soient documentées par des photographies. Le prix de Rabat pour la normalisation avec Israël était la reconnaissance par les États-Unis et Israël de la souveraineté du Maroc sur la région contestée du Sahara occidental et des investissements dans son économie.

Pour le Maroc, les accords d’Abraham ont permis de débloquer un type de coopération en matière de défense qui a fait basculer de manière décisive l’équilibre des pouvoirs local en sa faveur, principalement grâce au transfert de drones. La monarchie a également eu accès à une technologie de surveillance israélienne de pointe, notamment au logiciel espion Pegasus du groupe NSO, qui aurait été déployé contre des militants sahraouis, des dirigeants européens et des défenseurs marocains des droits humains.

Cependant, en tirant parti de ses liens avec Israël pour consolider sa position, les dirigeants marocains risquent de se déconnecter de leur peuple. Le sentiment pro-palestinien est toujours élevé et, depuis l’attaque à Gaza, des dizaines de milliers de Marocains ont envahi les rues pour protester. Ces manifestations comportent de plus en plus de slogans rejetant l’accord de normalisation avec Israël. En réponse, les autorités ont annulé les manifestations à Gaza et prononcé de lourdes peines de prison pour des publications sur Facebook.

En dehors de la rue, l’opposition islamiste a ouvertement critiqué la réponse molle du gouvernement au «génocide de Gaza». Même l’un des signataires des accords d’Abraham, l’ancien Premier ministre Saad Eddine El-Othmani, a changé de position et a rencontré les dirigeants du Hamas à Doha en signe de solidarité.

Au-delà des ruptures internes, pour Rabat, le risque inclut également une escalade avec l’Algérie voisine, un fervent soutien des Palestiniens et des séparatistes du Sahara occidental, qui pourrait entraîner un élément de débordement du conflit au Moyen-Orient en Afrique du Nord.

Ainsi, même si une crise peut être source d’opportunités, elle peut aussi représenter un danger. Les classes politiques nord-africaines ont certainement remporté une série de victoires importantes à moyen terme à la suite de catastrophes mondiales. Cependant, l’Europe ne doit pas supposer que l’intensification des transactions avec ces élites produira la stabilité à sa frontière sud. À mesure que les crises s’étendent, il reste douteux que ces régimes aient forgé la légitimité ou les stratégies à long terme nécessaires pour résister aux troubles civils.

Traduit de l’anglais

* Karim Mezran est chercheur principal résident au Centre Rafik Hariri et aux programmes Moyen-Orient de l’Atlantic Council. Et Dr Alia Brahimi est chercheur principal non-résident au sein des programmes du Moyen-Orient. Elle est également une ancienne chercheuse à l’Université d’Oxford et à la London School of Economics.

Source : Atlantic Council.