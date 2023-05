L’Afrique du Nord dans la tourmente de l’endettement

La Tunisie et l’Égypte au seuil d’une crise majeure de la dette qui engloutirait la région instable de l’Afrique du Nord et imposerait des choix difficiles aux riches voisins arabes du Golfe, avertissent les investisseurs et les analystes.

Les deux pays sont déjà confrontés à des pénuries de produits essentiels et à un dysfonctionnement des marchés financiers et, dans le cas de la Tunisie, à une crise politique provoquée par la consolidation du pouvoir du président Kaïs Saïed et la répression des opposants.

L’Égypte, la plus grande économie et la nation la plus peuplée d’Afrique du Nord, a longtemps été considérée comme trop grande pour être autorisée à échouer, mais la Tunisie revêt également une importance majeure en tant que berceau – et supposée unique réussite – du printemps arabe.

Risque de défaut en Tunisie

Les espoirs que nourrit Tunis d’un soutien tant attendu du Fonds monétaire international (FMI) vacillent encore, même si des inquiétudes subsistent quant à savoir s’il s’en tiendrait à un programme compte tenu de la fracture politique dans le pays.

Le président Saïed a critiqué le FMI, affirmant que la Tunisie ne se plierait pas à ses «diktats» sur les réductions des subventions alimentaires et énergétiques et sur la réduction de la masse salariale publique, avertissant que cela pourrait alimenter de nouveaux bouleversements sociaux.

«Compte tenu de la politique actuelle, vous devez vous demander si un programme du FMI survivrait même à un premier ou un deuxième examen», a déclaré Matt Vogel, du gestionnaire d’actifs des marchés émergents et frontières FIM Partners.

Sans l’aide soutenue du FMI, cependant, le pays est confronté à une grave crise de la balance des paiements.

Avec l’une des masses salariales du secteur public les plus élevées au monde, la Tunisie va continuer à faire face à un déficit budgétaire d’environ 5% du PIB, estime JPMorgan, tandis que Morgan Stanley prévient que ses réserves de change ne couvriront même pas deux mois d’importations de produits de base l’année prochaine à leur taux actuel d’attrition.

Payer des dettes pourrait devenir presque impossible. La plupart des emprunts du pays sont nationaux, mais il a un remboursement de prêts étrangers de 500 millions d’euros en octobre suivi d’un autre en février de l’année prochaine.

«Il y a toujours un risque que le programme du FMI soit retardé pendant si longtemps que lorsqu’il arrivera, il sera trop peu, trop tard», a déclaré Matt Robinson, analyste souverain senior à l’agence de notation Moody’s.

Quid d’un risque de défaut ? Réponse : «Cela est très possible. C’est ce que notre faible notation indique».

Cycle d’instabilité financière en Egypte

Les finances de l’Égypte semblent également tendues bien qu’elle ait obtenu un plan de sauvetage de 3 milliards de dollars du FMI en décembre.

Son ratio dette/PIB approche rapidement les 100% et trois dévaluations majeures totalisant 50% en un peu plus d’un an signifient que les paiements d’intérêts sur sa seule dette – dont une grande partie est empruntée en dollars, en euros ou en yens – vont représenter plus de la moitié des revenus du gouvernement l’année prochaine selon Fitch.

L’agence de notation, qui a de nouveau abaissé la note de crédit de l’Égypte vendredi, souligne que seul le Sri Lanka en défaut devrait payer plus. Et comme dans ce dernier pays, un manque de dollars sur les marchés des devises locales du Caire handicape l’économie.

La livre égyptienne change maintenant de mains à plus de 38 pour un dollar dans la rue, près de 20% en dessous du taux officiel de la monnaie malgré les dévaluations répétées et les taux d’intérêt qui grimpent à 18,25%. De nombreux économistes pensent que cette situation va encore s’aggraver, ce qui donnera un tableau économique problématique pour les élections présidentielles de l’année prochaine.

«Pour la population, jusqu’à la pandémie, il y avait eu une amélioration marginale du niveau de vie», a déclaré David Butter, membre associé du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord du groupe de réflexion basé à Londres Chatham House. «Mais depuis fin 2021, nous sommes rentrés dans ce cycle d’instabilité sur le marché des changes et de flambée de l’inflation», ajoute-t-il.

Le gouvernement du président Abdelfattah Sissi a écarté un éventuel défaut de paiement et, pour aider à combler les trous de financement, il projette de vendre des actifs appartenant à l’État d’ici la fin juin pour un montant de 2 milliards de dollars.

Cela sera crucial, à la fois pour le FMI qui s’attend à ce que les ventes couvrent environ la moitié du déficit de financement de 17 milliards de dollars de l’Égypte au cours des quatre prochaines années, et pour les alliés du Golfe, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar qui ont traditionnellement renfloué le pays.

Ils adoptent actuellement une position plus dure que les analystes attribuent à la politique de voisinage et aux divergences sur les valorisations des actifs à vendre, même si des bruits positifs continuent de se faire entendre.

Le ministre de l’Économie des Émirats arabes unis, Abdullah Bin Touq Al Marri, a déclaré à Reuters lors d’un récent voyage à Londres que «les Émirats arabes unis et l’Égypte resteront toujours solidaires», ajoutant que le financement des infrastructures montrait que la relation entre les deux était «très profonde» et «très dynamique».

Risque d’instabilité régionale

Pour les gestionnaires d’actifs réguliers, cependant, il y a eu cette année une chute douloureuse de 20% des près de 30 milliards de dollars d’obligations internationales de l’Égypte.

Le canal de Suez et les revenus du tourisme s’améliorent peut-être, mais le Caire a une valeur combinée de 5,8 milliards de dollars de paiements de «principal» et de «coupons» sur ces obligations l’année prochaine.

Carl Ross, un vétéran des crises émergentes chez le gestionnaire de fonds GMO, a déclaré que les États riches du Golfe devraient équilibrer le coût du soutien à l’Égypte contre le risque d’instabilité régionale si un pays de 110 millions d’habitants faisait faillite.

«Ce ne serait pas sans importance s’il devait faire défaut», a déclaré Ross à propos de l’impact sur les gestionnaires de fonds mondiaux. «Ces pays très riches du Golfe ont généralement renforcé la stabilité financière dans la région», a-t-il ajouté grâce à leur soutien. Et de conclure : «Personne ne sait combien de temps cela va persister et dans quelles conditions.»

