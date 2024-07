Tunisie : hausse des recettes des exportations de produits agricoles bio

Les exportations tunisiennes de produits agricoles biologiques ont atteint, fin juin 2024, 42 894 tonnes, d’une valeur de 1 039,5 millions de dinars (MDT), indique le bulletin de vigilance de l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri) publié vendredi 26 juillet 2024.

Par rapport à la même période de l’année précédente, on note une diminution de 20,6% en termes de quantité, contre une augmentation de 16% en termes de valeur, a indiqué l’Onagri, ajoutant que l’Italie est la principale destination avec 42,51% suivie de l’Espagne et de la France avec respectivement 25,02% et 12,31%.

Les exportations de produits biologiques se concentrent principalement sur l’huile d’olive et les dattes, suivies par les produits forestiers.

Au cours des 8 mois de la campagne 2023/2024, les exportations d’huile d’olive biologique ont atteint 35 308 tonnes d’une valeur de 954,6 MDT avec un prix moyen de 27,04 DT/kg.

Quant aux exportations de dattes biologiques, elles ont atteint 7 280 tonnes d’une valeur de 80,8 MDT avec un prix moyen de 11,10 TND/kg (9 mois de la campagne 2023/2024).