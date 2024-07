I Watch : «Kaïs Saïed n’a pas réalisé 76,5% de ses promesses»

Selon l’enquête «Saïed Meter» de l’organisation I Watch, dont les résultats ont été révélés samedi 27 juillet 2024, seules 12,5% des promesses faites par le président de la république Kaïs Saïed été réalisées.

Selon la même enquête, 11% des promesses du chef de l’Etat, qui a annoncé son intention de présenter sa candidature pour un second mandant lors des présidentielles du 6 octobre prochain, sont en cours de réalisation, alors que 46% d’entre elles n’ont pas été réalisées et que 30,5% ont été réalisées, mais à l’envers, c’est-à-dire que le concerné a fait le contraire de ce qu’il avait annoncé.

On ne sait pas comment et selon quelle méthode cette étude a été menée. I Watch s’est contentée d’expliquer qu’elle s’est basée sur les données publiées sur les sites officiels des institutions étatiques, les déclarations des responsables et les différents médias accrédités d’une certaine crédibilité.

L’organisation a identifié 72 promesses faites par le chef de l’Etat, qui se répartissent comme suit : 16 concernent les questions politiques et législatives, 4 portent sur l’indépendance de la justice, 4 sur les droits et les libertés, 10 sur le pouvoir d’achat et les produits de première nécessité, 5 sur l’environnement, 4 sur la santé, 4 sur l’éducation, 4 sur les services de transport, 7 sur les jeunes et les femmes, 6 sur les biens et les avoirs de l’Etat, 2 sur la culture, 2 sur la migration illégale et 4 sur la question palestinienne.

I Watch considère que le bilan du président de la république est globalement négatif en comparaison avec ce qu’il avait promis de réaliser, puisque seules 9 promesses ont été rélisées sur un total de 72, soit un taux de réalisation de 12,5%, note l’organisation sur son site web.

«Concernant les secteurs de la justice, des droits et des libertés, du transport, de la femme, des jeunes, de la culture et de la migration illégale, le bilan est considéré négatif puisque 100% des promesses n’ont pas été tenues», ajoute I Watch. Et d’enchaîner : «En ce qui concerne l’environnement, l’éducation, les domaines de l’Etat et la question palestinienne, le bilan est également négatif avec des taux de réalisation allant de 75% à 80%».

I Watch conclut en affirmant que malgré qu’il gouverne depuis cinq ans, qu’il a instauré un état d’exception depuis trois ans, choisi directement 4 chefs de gouvernement, accaparé tous les pouvoirs et mis en œuvre son propre projet politique, en contrôlant toutes les structures publiques et en intervenant dans la nomination des décideurs à la tête des institutions et des directions, le président de la république n’a pas réussi à réaliser les promesses qu’il avait faites pendant son mandat de cinq ans.

Il faut rappeler, à ce propos, que Kaïs Saïed s’est toujours plaint, tout au long de ces cinq ans, de la situation difficile sinon catastrophique dont il a hérité et des lobbys d’intérêt qui, selon lui, ont noyauté les appareils de l’Etat et œuvré à attiser les tensions dans le pays et à l’empêcher de mettre en œuvre ses programmes de réforme.

I. B.