Migration illégale : Rencontre sécuritaire tuniso-italienne à Tunis

La coopération sécuritaire entre la Tunisie et l’Italie dans le domaine de la lutte contre la migration illégale et la criminalité transfrontalière s’amplifie et prend diverses formes, notamment l’échange de visites des responsables sécuritaires des deux pays.

C’est ainsi que le commandant général de la Guardia di Finanza, le général Andrea De Gennaro, s’est rendu à Tunis où il a été accueilli par l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas et a rencontré, samedi 27 juillet 2024, les directeurs généraux de la douane et de la garde nationale tunisiennes, Zouhair Mejri et Hassine Gharbi, pour «discuter du renforcement de l’excellent partenariat entre nos pays», lit-on dans un communiqué de l’ambassade d’Italie.

I. B.