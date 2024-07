Rima Hassan bloquée au Parlement européen ou quand l’Europe se déshonore

L’Europe continue de faire payer aux Palestiniens le prix des crimes immondes qu’elle a elle-même commis aux dépens des juifs, et pas seulement au cours de la seconde guerre mondiale. Son alignement sur les intérêts de l’Etat génocidaire d’Israël atteint les sommets de l’ignominie.

C’est dans ce contexte qui déshonore une grande partie de la classe politique européenne que la députée française d’origine palestinienne Rima Hassan, nouvellement élue au Parlement européen, sous la bannière de La France insoumise (LFI), fait l’objet d’un blocage, alors que son groupe, The Left, l’avait positionnée pour devenir la troisième vice-présidente de la sous-commission des droits de l’homme.

Des députés pro-israéliens s’opposent fermement à la désignation de Rima Hassan à ce poste où, on l’imagine, elle œuvrera à défendre la cause palestinienne et à dénoncer les massacres commis par Israël à Gaza et en Cisjordanie, au moment où plusieurs pays européens, comme la France et l’Allemagne, continuent d’armer l’Etat hébreu pour qu’il poursuive ses crimes de guerre dans les territoires palestiniens, crimes ainsi qualifiés par la Cour pénal internationale (CPI) et la Cour internationale de justice (CIJ).

Les élus européens se déshonorent encore une fois et portent atteinte à ce qui reste de la crédibilité du Vieux continent dans sa prétendue défense des droits de l’homme. L’homme blanc judéo-chrétien s’entend. On n’a cessé de nous le faire comprendre, et nous l’avons enfin compris au sud de la Méditerranée.

I. B.