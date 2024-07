Concerts de l’orchestre italien de la Guardia di Finanza à El-Jem

Applaudissements chaleureux et standing ovation pour la Banda Musicale della Guardia di Finanza, dirigé par le maestro colonel Leonardo Laserra Ingrosso, le 27 juillet 2024, au Festival international de musique symphonique d’El-Jem.

Dans l’amphithéâtre romain, également surnommé le «petit Colisée», inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979, les plus de 60 musiciens de la troupe ont enchanté le nombreux public présent avec un programme varié axé sur les airs les plus célèbres de la tradition lyrique italienne, avec des hommages à la grande chanson napolitaine et aux chefs-d’œuvre du cinéma italien et international.

Pour agrémenter le concert, l’interprétation de quelques chansons du ténor Piero Mazzocchetti.

Une histoire pleine de tradition, de réussites et de reconnaissances, celle de la Banda Musicale della Guardia di Finanza, en Tunisie pour la première fois à l’occasion des célébrations du 250e anniversaire de la fondation de ce corps.

Pour témoigner de l’importance de l’événement, il convient de mentionner la présence dans l’assistance, entre autres, du commandant général de la Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, fraîchement sorti de quelques rencontres avec de hauts responsables sécuritaires tunisiens.

Andrea De Gennaro, Leonardo Laserra Ingrosso et Alessandro Prunas.

A l’ouverture, remerciements du public de la part de l’ambassadeur italien en Tunisie, Alessandro Prunas, qui a souligné combien le succès de l’initiative est «le plus beau témoignage de la force et de la profondeur des relations entre l’Italie et la Tunisie dans le domaine culturel».

«Cet amphithéâtre, témoin d’une histoire commune, est aussi le protagoniste de l’avenir de la collaboration italo-tunisienne grâce au jumelage avec le Colisée de Rome, signé à l’occasion de la visite à Tunis en avril du ministre de la Culture, Gennaro. Sangiuliano», a-t-il déclaré.

Source : Ansamed.