Les PME tunisiennes invitées à participer à l’Africa Trade Boost Event

Le Centre pour la promotion des exportations (Cepex) a lancé un appel à participation à l’Africa Trade Boost Event, dans le cadre du projet en cours axé sur l’intégration des marchés tunisien, égyptien et marocain dans les marchés régionaux africains plus larges.

Cette initiative est soutenue par l’Union européenne dans le cadre de son Programme européen pour le commerce et la compétitivité, géré par Ernst & Young (EY) en collaboration avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd). L’événement vise à renforcer l’intégration des PME tunisiennes dans les marchés d’Afrique subsaharienne, en ciblant spécifiquement le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Nigeria, le Kenya et le Ghana.

L’événement comprendra deux sessions de formation sur les thèmes suivants: «Explorer les opportunités commerciales avec la Zlecaf et le Comesa en Afrique subsaharienne» et «Les stratégies de partage des risques et de tarification pour les marchés d’Afrique subsaharienne».

Une plateforme en ligne B2B sera disponible, offrant aux entreprises tunisiennes la possibilité d’établir des partenariats potentiels et de se connecter avec de nouveaux clients.

Critères d’éligibilité à la participation : 1- l’entreprise doit être une PME avec un effectif compris entre 1 et 249 salariés ainsi qu’un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ; 2- elle doit être impliquée dans la production et/ou la distribution de l’un des trois produits/services suivants : câbles électriques, carreaux de céramique ou technologies de l’information et de la communication (TIC), notamment le développement de logiciels.

La date limite d’inscription finale est le 31 août 2024.