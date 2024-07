Tunisie : hausse du nombre d’élèves orientés vers les établissements pilotes

À la rentrée scolaire 2024-2025, 3515 élèves ont pu être admis dans les lycées pilotes, qui ont une capacité totale de 3750 places, et 3680 élèves ont rejoint les collèges pilotes, pour une capacité de 3850 places. (Illustration : lycée pilote de Mahdia).

C’est ce qu’a indiqué Ahmed Slimi, directeur général de l’enseignement préparatoire et secondaire au ministère de l’Education qui intervenait ce lundi 29 juillet 2024 dans l’émission ‘‘Ahla Sbeh’’ sur Mosaïque FM, en soulignant la décision d’augmenter le nombre d’élèves orientés vers les écoles et les lycées pilotes.

Le responsable a expliqué que la législation est claire à ce sujet : le concours est ouvert à tout élève souhaitant rejoindre les établissements pilotes, et tout élève obtenant une moyenne de 15 sur 20 ou plus a le droit d’obtenir une place dans l’un de ces établissements. La législation permet par ailleurs de réduire la moyenne requise pour remplir les capacités d’accueil dans les collèges ou lycées pilotes, a-t- il ajouté.

Slimi a indiqué que certains établissements manquent de capacité d’accueil, notamment trois écoles préparatoires à Tozeur, Tataouine et Béja, où la moyenne ne peut pas descendre en dessous de 14/20.

À Tozeur, 8 élèves, à Tataouine, 6 élèves, et à Béja, 11 élèves ont été ajoutés pour remplir les capacités programmées.

Concernant les lycées pilotes, Slimi a indiqué que sept établissements à Kasserine, Zaghouan, Siliana, Tataouine, Tozeur et Béja accueillent 87 élèves au total.

Les moyennes minimales varient légèrement : Kasserine (14,28), Zaghouan (14,37), Siliana (14,34), Tataouine (14,06), Tozeur (14,00), et Béja (14,03).

Le ministère de l’Éducation avait annoncé dimanche avoir augmenté le nombre d’élèves admis dans ces établissements très prisés par les parents, dans la limite des capacités d’accueil programmées, tout en maintenant une moyenne minimale de 14 sur 20. Cette mesure vise à garantir l’égalité des chances pour les élèves capables de rejoindre les écoles et lycées pilotes.