JO Paris 2024 : Ahmed Jaouadi termine 4e à la finale du 800m NL

Le jeune nageur tunisien Ahmed Jaouadi (19 ans) a terminé à la quatrième place de la finale du 800 m Nage libre aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Après sa brillante qualification, Ahmed Jaouadi a manqué de peu le podium aujourd’hui mais sa performance a toutefois été félicitée et encouragée par le Comité national olympique tunisien (Cnot).

« Dans une course où le record olympique a été battu, on ne peut qu’être fier de la quatrième place obtenue par l’étoile montante tunisienne Ahmed Jaouadi. Tu as brillé, Ahmed, et tu auras un bel avenir », a commenté le Cnot

Notons que le jeune nageur participera également au 1500 m nage libre et au marathon 10 km en eau libre lors des JO de Paris.

Y. N.