Présidentielle en Tunisie : Leila Hammami présente sa candidature pour la 3e fois  

Leila Hammami, professeure d’économie, conseillère d’organisations internationales et militante de la société civile, a déposé ce mercredi 31 juillet 2024 sa candidature à la présidentielle du 6 octobre prochain.

La candidate à la candidature, née à Tunis le 5 août 1970, a déposé son dossier au siège central de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), à Tunis, mais elle a refusé de donner des déclarations aux médias, affirmant qu’elle le ferait le jour où sa candidature serait acceptée par la commission électorale.

Leila Hammami avait déjà présenté sa candidature aux présidentielles de 2014 et 2019, mais son dossier n’a pu être accepté parce qu’elle n’avait pas parvenue à recueillir les 10 000 parrainages populaires exigées. Les a-t-elle recueillis cette-fois ? On le lui souhaite tout en appréciant sa détermination et sa fidélité au rendez-vous. «Ça finira par passer», semble-t-elle se dire.

I. B.