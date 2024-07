Présidentielle tunisienne : Kamel Akrout va-t-il abandonner avant le départ de la course?   

Désabusé, écœuré, sinon désespéré, l’amiral Kamel Akrout, qui avait annoncé son intention de présenter sa candidature à la présidentielle du 6 octobre, s’est fendu d’un poste Facebook ce mercredi 31 juillet 2024, où il cogite sur la dictature. Et l’inconstance du peuple qui crée son dictateur…

Le poste intitulé «Comment créer un dictateur dans une fabrique tiers-mondiste ?» parle du tiers-monde dont la Tunisie fait encore partie, et où les peuples, selon lui, créent leurs propres dictateurs. Suivez son regard !

«Il faut savoir qu’en politique, on ne nait pas dictateur, on le devient. Dans le tiers-monde, les peuples créent le dictateur et l’aiment, le vénèrent ! Lui, en contrepartie, ne leur offre que haine et dédain», écrit l’ancien conseiller de l’ex-président de la république, feu Béji Caïd Essebsi.

Kamel Akrout parle sans doute de Habib Bourguiba et Zine El-Abdine Ben Ali, tous deux morts, et qui n’étaient pas particulièrement attachés aux droits et aux libertés. Il parle aussi, on l’imagine, de quelques chefs d’Etat encore vivants, qu’il ne nomme pas par prudence.

«C’est le peuple qui crée son dictateur. Et en réponse, le dictateur, par le populisme et par le bâton, crée un peuple à sa mesure», analyse l’amiral, qui semble avoir désespéré du peuple qui applaudit son asservissement.

L’amiral Akrout a-t-il réussi à réunir les 10 000 parrainages populaires qu’exige l’acceptation de sa candidature à la présidentielle du 6 octobre prochain ou a-t-il seulement avancé dans le processus de collecte ?

A la lecture de ce poste, on est tenté de penser qu’il a rencontré des obstacles sur son chemin et qu’il est en train d’abandonner une course où les coureurs potentiels ne sont pas logés à la même enseigne.

I. B.