Féminicide effroyable à Ben Arous : Le tueur arrêté (DGGN)

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé l’arrestation de l’auteur de l’effroyable meurtre perpétré le 18 juillet dernier à Ben Arous, ayant coûté la vie à une femme de 40 ans.

L’enquête a été menée par les agents de la sous-direction de la lutte contre la criminalité relevant de la garde nationale de Ben Arous qui sont parvenus à identifier le tueur, affirme la DGGN dans un communiqué publié ce 31 juillet.

Les investigations ont révélé que l’individu à emmené de force la femme dans un lieu abandonné, où il l’a mortellement poignardée, avant de découper son corps avec une scie…

Après avoir découpé le corps de sa victime, le tueur a placé les différente parties dans des sacs qu’il a enterrés dans le jardin de sa maison en construction, ajoute la DGGN.

L’auteur de ce meurtre atroce a été arrêté puis placé en détention sur ordre du ministère public et l’enquête se poursuit, ajoute encore la DGGN qui a réaffirmé « son engagement à lutter contre les crimes et les injustices et a appelé les citoyens à coopérer avec les forces sécuritaires en signalant toute information pouvant être utiles pour contribuer à la sécurité de tous ».

Y. N.