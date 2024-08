Encyclopédie en ligne : Cent et une Tunisiennes   

A l’occasion de la 68e Journée nationale de la femme, célébrée en Tunisie chaque 13 août, le Centre de recherche, d’études, de documentation et d’information sur la femme (Credif), a lancé le site Internet «Cent et une femmes», actualisation d’une encyclopédie créée pour faire connaître les biographies des figures féminines qui ont marqué l’histoire de la Tunisie.

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors, qui est associé à cette initiative, précise dans un communiqué que la plateforme est le premier outil scientifique pour raconter les trajectoires humaines de personnages tels que la légendaire Elyssa (Didon), la Kahena, Aroua la Kairouanaise, Fatma El Fehria, Jazia Helalia et des icônes féminines de la période contemporaine comme Jalila Hafsia, Dorra Bouzid, Maya Jeribi, Ahlem Belhaj, Lina Ben Mhenni ou Nejiba Hamrouni.

Traduite en français et en anglais, cette encyclopédie comprend 128 biographies de femmes tunisiennes leaders dans les domaines de l’histoire, de la littérature, des sciences expérimentales et sociales, de l’économie, de l’activisme politique et sociale, qui ont contribué à façonner l’histoire de la Tunisie dans ses différentes phases.

Un comité scientifique dirigé par le professeur Mabrouk Manai a suivi la version mise à jour de cette encyclopédie, élaborée par 67 universitaires spécialisés dans différents domaines.

I. B.