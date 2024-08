Au feu, les incendiaires sont partout !

L’incident tragique de Southport, survenu le lundi 29 juillet 2024 dans le nord-ouest de l’Angleterre, illustre de manière poignante les dangers dévastateurs de la désinformation. Après une attaque ayant coûté la vie à trois jeunes filles, une fausse information diffusée par un site obscur a exacerbé les tensions, entraînant des émeutes violentes. (Illustration: Emeutes anti-arabes et anti-musulmans en Grande-Bretagne. Les trois victimes n’ont été tuées ni par un Arabe ni par un musulman).

Khémaïs Gharbi

Ce site malveillant a publié un reportage trompeur accusant à tort un demandeur d’asile fictif d’être responsable de l’attaque. Cette rumeur infondée a enflammé la colère de manifestants d’extrême droite, conduisant à des affrontements avec la police et causant plus de 50 blessés parmi les forces de l’ordre.

Depuis plusieurs années, les critiques et attaques basées sur des mensonges contre les musulmans et les Arabes se sont multipliées un peu partout et pas qu’en Europe. Il n’est pas surprenant que la colère des émeutiers se soit concentrée sur les quartiers arabes et musulmans. Le juge a même été contraint de révéler l’identité du véritable meurtrier, qui n’était ni arabe ni musulman, pour stopper le déchaînement des violences.

Haine et méfiance

Les climats de méfiance et de haine préparent le terrain pour des violences incontrôlables. Chaque incident, même mineur, peut rapidement dégénérer en émeutes meurtrières. Ces dynamiques rappellent tristement comment les pogroms se déclenchaient jadis.

Il est crucial de ne pas céder à la tentation de partager des informations non vérifiées et de rester vigilant. S’assurer toujours de ses sources avant de relayer des informations et éviter de nourrir la haine par des rumeurs. Attiser continuellement les tensions contre une communauté, c’est comme jeter des allumettes sur un terrain sec : le risque de conflagration est immense.

La responsabilité individuelle est essentielle pour prévenir la propagation de fausses nouvelles et éviter que des incidents ne dégénèrent en violences tragiques. Il est urgent de mettre fin à cette avalanche incessante de critiques contre les Arabes et les musulmans, qui alimente le feu de la méfiance et des préjugés, et de ne pas permettre à des récits malveillants de transiter sur nos pages et encore moins de nourrir des violences dévastatrices.

Entretenir le brasier

Certains provocateurs ne se contentent même plus d’alimenter les tensions en diffusant de fausses informations sur l’actualité, ils se transforment carrément en historiens de pacotille pour propager des fake news sur notre passé. Ils ne cherchent en fait qu’à entretenir le brasier, sans se soucier des conséquences néfastes de leurs actes insensés et irresponsables, voire criminels.

* Ecrivain et traducteur.