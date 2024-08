L’auteur de l’attaque de Southport n’est pas un méchant musulman

L’attaque au couteau perpétrée lundi 29 juillet 2024 à Southport, en Grande-Bretagne, et qui a coûté la vie à trois fillettes, n’est pas un méchant musulman comme l’ont laissé entendre les violentes manifestations autour de mosquées au Royaume-Uni ayant suivi cet acte. Encore heureux qu’il n’y a pas de chasse aux musulmans ! Mais au rythme où vont les choses, cela ne saurait tarder…

C’est pour mettre fin aux nombreuses spéculations sur l’identité du suspect qu’un juge de Liverpool a dévoilé le nom du suspect de l’attaque au couteau, comme l’ont rapporté jeudi 1er juillet les médias britanniques. Il s’agirait d’Axel Muganwa Rudakubana, un adolescent qui a eu 18 ans mercredi, et que le juge a décidé de maintenir en détention.

Ce n’est donc pas un musulman et encore moins un jihadiste. La justice nous éclairera bientôt sur ses motivations. Mais force est de constater que l’islamophobie continue de gagner du terrain en Occident qui se montre complètement insensible aux souffrances et aux martyres des musulmans à travers le monde, notamment en Palestine occupée.

Le Premier ministre génocidaire israélien Benjamin Netanyahu, poursuivi pour crimes de guerre par la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale, n’a-t-il pas eu droit une longue standing-ovation, la semaine dernière, au Congrès américain, qui lui a ainsi livré un blanc seing pour poursuivre ses crimes ignobles à Gaza et en Cisjordanie?

L’islamophobie s’exprime de diverses manières, et souvent au plus haut des responsabilités politiques en Occident où l’extrême-droite raciste et suprémaciste est en train de gagner du terrain partout.

I. B.