Coupures d’eau et d’électricité à Kasserine : Deux employés de la Steg et de la Sonede arrêtés

Un employé de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) et un autre travaillant à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) ont été arrêtés et placés en garde à vue.

C’est ce qu’a annoncé le porte-parole des tribunaux de Kasserine Riadh Nouioui, dans une déclaration ce samedi 3 août 2024 sur Mosaïque FM, en précisant que les deux employés ont été arrêtés dans le cadre de coupures intempestives et injustifiées dans la région et que le ministère public a ordonné leur mise en garde à vue.

Ces derniers sont poursuivis pour « constitution d’une association dans le but d’attenter aux personnes et aux biens », ajoute la même source.

Y. N.