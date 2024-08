Le seuil critique est atteint : Moscou menace la Pologne

La Russie poursuit sa rhétorique contre un possible déploiement par l’Otan d’armes nucléaires en Pologne et a déclaré que si ceci se concrétise, la Pologne deviendrait une cible prioritaire dans la planification militaire russe. Une menace qui doit être prise au sérieux…

Habib Glenza, à Lodz

Par la voix de leur vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, cité par l’agence de presse officielle Tass, les Russes se veulent menaçant: «L’expansion de la pratique des missions nucléaires conjointes de l’Otan est purement déstabilisante. En fait, elle est menaçante. Sans parler du déploiement permanent d’armes nucléaires», a-t-il déclaré, faisant ainsi référence à Andrzej Duda, le président polonais qui a déclaré que son pays était «prêt à accepter des armes nucléaires» de pays alliés sur son territoire.

«Les hommes politiques qui, pour des raisons qui leur sont propres, discutent aujourd’hui avec enthousiasme de ce plan en Pologne et à l’étranger, devraient comprendre que ces changements n’améliorent pas la sécurité de la Pologne et que les installations correspondantes deviendront des cibles. Et elles seront au premier plan de notre planification militaire», a averti Riabkov.

La Pologne vient de se mettre dans une situation dangereuse en défiant la Russie de Vladimir Poutine. Se croyait-elle à l’abri d’une confrontation avec son grand voisin?

En cas d’agression russe, la Pologne qui est membre de l’Otan, compte sur la riposte des autres membres de cette organisation en vertu de l’article 5 de sa charte. Malheureusement, elle peut subir le même sort que celui de l’Ukraine voisine, si les Américains, en perte de vitesse, décideront d’éviter une confrontation directe avec l’ombrageux chef du Kremlin, pour des raisons économiques (un déficit de plus de 35 trillions de dollars!!) ou stratégiques, en renforçant leur présence en Asie et en laissant tomber l’Europe.

Par ailleurs, la priorité actuelle des Américains consiste à protéger Israël qui, sans son aide militaire et financière, ne tiendrait pas longtemps dans une région où il ne cesse de semer la mort et le désordre.

Si cette mise en garde de Poutine vient de tomber, c’est qu’il sait que les Etats-Unis ne sont pas prêts à se déployer sur plusieurs fronts à la fois.

Malheureusement, les ex-pays du pacte de Varsovie, y compris la Pologne, sont souvent aveuglés par leur russophobie, leur américanophilie et leur allégeance inconditionnelle à un Occident qui les a pourtant souvent lâchés par le passé. Poutine, qui est en passe d’achever la destruction de l’Ukraine, hésiterait-il longtemps à attaquer la Pologne si une fenêtre d’opportunité ou un prétexte lui en sera fourni ? Les Polonais ne devraient pas écarter cette hypothèse ni compter aveuglément sur les Américains.