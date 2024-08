Jebel Jaâfar (Ariana) : Incendie maîtrisé, 2.5 hectares ravagés par les flammes

La Direction de la protection civile a annoncé que les pompiers sont parvenus à maîtriser l’incendie qui s’est déclaré, cet après-midi, dans une forêt de Jebel Jaâfar à Raoued, relevant du gouvernorat de l’Ariana (nord de Tunis).

L’alerte a été donnée vers 15h20 et les pompiers de la direction régionale de l’Ariana se sont rapidement rendus sur les lieux, indique la DGPC en affirmant qu’après des heures de luttes, l’incendie a été maîtrisé.

La même source indique que selon le premier bilan, les flammes ont ravagé 2.5 hectares et qu’une enquête a été ouverte afin de déterminer l’origine et les causes de cet incendie.

Y. N.