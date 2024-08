Youssef Chiboub rejoint son père Slim en prison

Le juge d’instruction auprès du tribunal de première instance de Tunis a émis, samedi 3 août 2024, un mandat de dépôt à l’encontre de Youssef Chiboub, fils de l’homme d’affaires et ancien président de l’Espérance de Tunis, Slim Chiboub, lui-même en détention depuis le 3 juillet dernier, poursuivi dans une affaire terroriste.

Youssef Chiboub, petit-fils de l’ancien président Zine El-Abidine Ben Ali, est soupçonné de possession de produits stupéfiants pour consommation et trafic.

Il convient de rappeler que le pôle judiciaire anti-terroriste avait annoncé qu’en vertu d’un mandat émis par le juge d’instruction antiterroriste, des agents de sécurité ont effectué, il y a un mois, une descente chez Slim Chiboub où ils ont saisi des sommes d’argents en monnaie locale et devises étrangères, en plus de produits stupéfiants et d’une bascule électronique.

Depuis la chute de son beau-père, l’ancien président Ben Ali, en 2011, les déboires judiciaires de Slim Chiboub n’ont pas connu de répit avec d’innombrables entrées et sorties de prison. Et c’est son propre fils qui est aujourd’hui rattrapé par la justice. On imagine la peine et la souffrance de l’épouse et de la mère des deux prisonniers.

I. B.