Présidentielle en Tunisie : Kamel Akrout se retire de la course

L’Amiral Kamel Akrout a annoncé, ce lundi 5 août 2024, qu’il a finalement décidé de ne pas déposer son dossier de candidature pour la présidentielle du 6 octobre. Explications…

L’ancien conseiller chargé de la sécurité nationale (5 octobre 2017-1er novembre 2019 sous Feu Caïd Essebsi), a publié un message via sa page Facebook, où il affirme que « le pouvoir en place tente d’exclure les opposants et les personnalités politiques ayant du poids et de l’expérience, et ce, en utilisant l’administration et en exploitant l’autorité chargée d’organiser les élections ».

L’Amiral à la retraite a notamment expliqué qu’il na toujours pas pu obtenir son bulletin N°3 et que même l’avocat qu’il a chargé à cet effet n’a lui non plus pu obtenu ledit document qui est nécessaire pour le dépôt de candidature.

« La bataille actuelle n’est pas celle des parrainages ou du bulletin n°3, mais celle de la création de l’Etat de droit et de ses institutions. Mais cette bataille ne passera pas par les élections du 6 octobre, qui seront similaires à celles de 2009», a-t-il commenté, en regrettant « l’absence de l’égalité des chances à ce rendez-vous électoral et des obstacle visant à exclure les candidats au profit d’un seul, dans le but de le reconduire au pouvoir ».

« La crise politique en Tunisie est bien plus profonde que certains ne l’imaginent, et les élections du 6 octobre ne seront qu’une formalité qui ne servira à rien d’autre qu’à conférer une légitimité imaginaire à un échec politique, un effondrement économique sans précédent, une pauvreté extrême, l’isolement diplomatique… qui ont détruit ce qui a été construit au fil des décennies depuis l’indépendance », a-t-il encore déploré.

Et d’ajouter : « La loi doit être avant tout appliquée de manière égale et sans discrimination entre les citoyens. Il n’y a pas d’ordre, de liberté, de justice ou de dignité sans égalité face aux droits et aux devoirs. En conséquence je déclare que je ne déposerai pas mon dossier de candidature pour les élections du 6 octobre ».

Kamel Akrout a enfin remercié tous ceux qui l’ont soutenu : «Un merci spécial à tous ceux qui ont soutenu les parrainages malgré l’atmosphère de peur et de harcèlement qui a caractérisé la période de collecte des parrainages », a-t-il conclu.

