Au cœur de la révolution de la danse en Tunisie

Les «batailles» de breakdance entre équipes concurrentes et la forte hausse de la popularité de la danse contemporaine alimentent une renaissance en Tunisie. (Illustration : La battle de breakdance attire une foule au Lazy Club Tunis. Ph. Mohamed Mhamdi, Nyno Photography.)

Le lieu, le Lazy Club Tunis, est charmant et délabré – des bouteilles de bière contre les murs et des accessoires de discothèque cassés empilés dans les coins; des chaises fêlées, des caisses brisées, un microphone abandonné sur une table.

Au moment où nous atteignons la piste de danse, des groupes compacts ont déjà commencé à se former. Les spectateurs se bousculent aux abords, le rythme s’amplifie à mesure que la foule se resserre autour d’un point central.

Avec ma vue partiellement obstruée, tout ce que je peux voir, c’est occasionnellement un entraîneur arqué ou une main saillante s’élevant au-dessus des têtes qui sautent. Ces membres disparaissent à nouveau rapidement, des acclamations applaudissant leurs mouvements rapides. Alors que je me fraye un chemin vers l’avant, je commence à comprendre pourquoi le public est si ravi.

Un seul danseur occupe actuellement la scène improvisée au milieu de la foule. Il vient de se lancer dans une séquence de mouvements alambiqués mêlant jeux de jambes rapides et backflips acrobatiques. Les spectateurs énergiques se rapprochent progressivement de lui. Il ne faut pas longtemps avant qu’un autre danseur émerge de la mêlée, tournant à l’intérieur de la foule pour élargir à nouveau l’espace et se mettre en valeur.

L’interprète est Oussema Khlifi, 25 ans, récemment sorti de l’Institut supérieur d’études technologiques (Iset) avec un diplôme d’ingénieur en génie civil. Malgré ses diplômes universitaires, Khlifi a décidé de mettre tout cela de côté et de poursuivre une carrière créative dans le breakdance.

Des modèles et une révolution

Nous nous retrouvons quelques jours plus tard dans un café bohème de La Marsa. Quartier huppé, La Marsa dégage une atmosphère nettement bourgeoise; du linge de maison pressé et des chapeaux de paille ornent les mannequins des boutiques voisines. Khlifi, au visage frais, se démarque de la foule, son jean ample et son bob se balançant alors qu’il se dirige vers moi d’une démarche légère.

Son ami, le danseur hip-hop et contemporain Hazem Chebbi, arrive un peu plus tard. Un peu plus réservé, Chebbi, 29 ans, arbore une coupe buzzcut et une épaisse moustache. Sa silhouette élancée se prête à une agilité sans effort, chaque mouvement lorsqu’il danse est délicat mais prononcé – une compétence qui lui a valu une place d’interprète régulier à l’Opéra de Tunis.

Chebbi commence notre conversation en me racontant comment il a grandi à Tozeur, une ville du sud-ouest de la Tunisie : «C’était beaucoup plus rural qu’à Tunis, il n’y avait pas d’initiatives culturelles ou de danse là-bas.» Un peu déconcerté, Chebbi avoue : «Je n’ai commencé à danser qu’après avoir vu le film ‘‘Step Up’’.»

Le film américain retrace l’histoire d’amour d’un danseur de rue défavorisé et d’un danseur moderne privilégié. «C’était vers 2010, et aucun de mes amis ne trouvait ça cool», se souvient-il, et d’ajouter : «Je répétais tout seul les scènes de danse du film devant le miroir de ma chambre, puis j’ai commencé à trouver des vidéos sur YouTube que je copiais aussi.»

Oussema Khlifi, 25 ans, exerce ses talents de breakdance à Tunis. Ph. Native Rebels.

Khlifi raconte une histoire similaire : «Je suis tombé sur des clips de personnes faisant du breakdance sur YouTube et je suis immédiatement devenu obsédé. Je ne connaissais personne d’autre qui aimait le breakdance ou qui en gagnait sa vie en Tunisie, donc cela me semblait plutôt futile à l’époque.»

Les choses ont changé pour Khlifi lorsqu’il a approfondi ses recherches et découvert d’anciennes vidéos de breakdancers tunisiens des années 1990.

«J’ai vu un clip de 1996 dans lequel Seifeddine Mannai faisait du breakdance avec son groupe, Upperunderground», raconte Khlifi. Il ajoute : «Quand je l’ai recherché, j’ai découvert qu’il avait déménagé en France pour se produire là-bas et qu’il avait même créé sa propre compagnie de danse à succès. Soudain, une carrière dans le breakdance semblait possible.»

Un problème était cependant clairement posé. «Tous ces célèbres danseurs tunisiens ont quitté le pays avant le début du siècle. La plupart d’entre eux recherchaient une meilleure fortune en Europe, et la scène régionale en a souffert. J’ai réalisé que c’était à nous – la génération suivante – de le faire revivre», dit-il.

Après s’être forgé une réputation locale, Chebbi a été approché par l’un des grands de cette époque – Syhem Belkhodja, propriétaire de l’école de danse du Théâtre de ballet Sybel à Tunis. Chebbi explique qu’il a découvert que Belkhodja, 60 ans, était également attachée à l’idée d’impulser une renaissance de la danse parmi la jeune génération.

Ce qui est crucial pour Chebbi et Khlifi, c’est que leur intérêt pour la danse s’est accru parallèlement à la révolution du Printemps arabe de 2011 et à ses conséquences.

«C’était une époque où tout semblait possible. Les gens étaient plus intéressés par les initiatives culturelles – art, théâtre, mode», souligne Chebbi, en montrant par la fenêtre : «Toutes les boutiques artistiques de La Marsa ont alors ouvert leurs portes. La culture était au premier plan et l’avenir semblait soudain radieux.»

Fraternité, esprit d’équipe et nouvelle communauté

Plus tard, je rencontre le danseur et chorégraphe tunisien Selim Ben Safia. Agé de 36 ans, Ben Safia est dans le jeu depuis un peu plus longtemps que Chebbi et Khlifi, mais il se souvient bien de l’évolution des mentalités depuis la révolution.

«Je me souviens de ma première performance professionnelle. C’était en 2007 et les attitudes étaient alors plus conservatrices. Même l’idée d’un danseur professionnel a ébranlé les gens traditionnels», explique Ben Safia, qui ajoute : «Pour aggraver les choses, je dansais avec des vêtements féminins.» Apparemment ému par ce souvenir, Ben Safia marque une pause et avoue : «Je ne pouvais même pas inviter des amis proches ou de la famille à regarder. J’avais tellement peur de ce qu’ils penseraient.»

La révolution a changé tout cela. «Un nouveau soutien est apparu de la part du ministère de la Culture en 2012, lorsqu’il a commencé à octroyer des bourses aux chorégraphes tunisiens. Le programme nous encourage à créer et organiser des spectacles dans tout le pays», explique-t-il. Et d’ajouter : «L’existence même et le financement de ces organisations ont contribué à valoriser le sport dans la société.»

Les spectacles de danse contemporaine sont rapidement devenus populaires dans tout le pays. Cela convenait à Chebbi, qui dit avoir «trouvé son peuple» en suivant des cours et en se produisant pour le Sybel Ballet Theatre.

Pour le breakdancer Khlifi, bâtir une communauté était plus difficile au départ. «Tout l’intérêt du breakdance est de se battre contre les autres. Cela peut se produire individuellement, mais souvent vous organisez, répétez et participez à des batailles en équipe», explique-t-il. Et d’ajouter : «Les équipes s’entraînent et apprennent également ensemble, cela vous aide à rester motivé. J’ai commencé à constituer la première version de mon équipe en 2016, mais nous n’étions que quelques-uns.»

Lorsqu’il parle de son équipe actuelle, Native Rebels, Khlifi semble un peu ému : «Nous sommes neuf maintenant, ils sont comme mes frères.»

Quelques organismes culturels ont également vu le jour pour contribuer à élargir la scène. La salle 95 est axée sur la promotion de la culture underground de Tunis. L’un des aspects de son programme comprend l’organisation de «battles» mensuelles de breakdance à Gammarth.

Ben Safia a également lancé son propre incubateur culturel, Al Badil, pour contribuer à insuffler une nouvelle vie à la scène de la danse.

Hazem Chebbi se produit sur scène lors d’un programme de résidence soutenu par Al Badil et le Gaspé Creation Diffusion Centre au Canada. Ph. Erika Williamson.

Al Badil organise des événements pour mettre en lumière les talents locaux et inspirer d’autres à rejoindre la renaissance. Son programme comprend trois festivals de danse annuels – Hors Lits Tunisie en mars, Festival des premières chorégraphiques en février et Carthage Dance Days, également soutenus par le ministère de la Culture et organisés chaque mois de juin. L’organisation organise également des cours et des ateliers à l’échelle nationale pour accroître l’accessibilité.

Faire revivre les traditions à travers l’art moderne

Pour Ben Safia, la renaissance de la danse, c’est aussi faire revivre la culture traditionnelle tunisienne. La dernière pièce de Ben Safia, intitulée ‘‘El Botiniere’’, a désormais été jouée dans plus de 20 lieux, notamment en Tunisie, en France, au Maroc et au Mali. Il est important de noter que la pièce intègre le style de danse traditionnel du cabaret tunisien avec des mouvements plus contemporains.

La performance est intentionnellement sensuelle, avec des secousses pelviennes sombres et des membres se balançant au rythme de percussions rythmées. Le musicien Hazem Berrabah, spécialisé dans le mélange de sons de différentes cultures, a composé la bande originale de la pièce. Les rythmes arabes exécutés sur une darbouka (tambourin) ont été mélangés à des rythmes électroniques et house modernes.

«À la fin des années 1990 et au début des années 2000, beaucoup de gens pensaient que la seule façon d’être un bon danseur était de s’adapter aux standards européens contemporains de l’industrie», explique Ben Safia. «Nous avons arrêté d’utiliser les gestes tunisiens traditionnels et avons essayé de cacher des parties de notre identité», regrette-t-il.

Il estime que le démantèlement des standards et normes occidentales devrait être un élément central de la relance de la scène culturelle tunisienne. «Nous sommes différents, nos hanches se balancent davantage et nous avons des mouvements de danse uniques. Plutôt que de l’ignorer, nous devrions honorer notre culture unique et utiliser la danse comme outil d’expression personnelle», s’exclame le danseur.

Berrabah partage ce sentiment, expliquant qu’il a également commencé à expérimenter les styles traditionnels de sa ville natale de Tozeur. «Je me sens plus lié émotionnellement à la pièce lorsque j’utilise les percussions et les mouvements de ma région», ajoute Berrabah. «La danse devient en quelque sorte meilleure – plus intime, plus humaine», enchaîne-t-il.

Eya Ben Cheikh, 24 ans, spécialisée dans la danse afro. Ph. Amelia Dhuga/Al Jazeera.

Il existe cependant encore des défis notables auxquels sont confrontés les danseurs du pays.

Eya Ben Cheikh est une danseuse afro de 24 ans qui utilise les différents styles optimistes et rapides typiques de la région. Malheureusement, Ben Cheikh me dit que les afro-danseurs ont du mal à percer sur la scène de la danse tunisienne; les styles hip-hop, classique et contemporain sont privilégiés. «La communauté de la danse afro est assez petite et reçoit beaucoup moins d’attention que les autres styles de danse», dit-elle. «En conséquence, il y a un manque d’événements spécifiques auxquels assister. La plupart du temps, je dois simplement essayer d’intégrer mon style de danse afro dans des événements hip-hop ou breakdance pour avoir une quelconque visibilité», ajoute la jeune danseuse.

Un autre défi auquel Cheikh est confrontée est qu’elle est l’une des rares femmes à participer à la scène de la danse tunisienne. «Beaucoup de gens ont encore des opinions conservatrices», dit-elle. «Ils considèrent souvent le hip-hop et le breakdance comme des styles de danse à prédominance masculine. La scène est également encore relativement petite et lorsque les groupes sont déjà envahis par les hommes, même les femmes qui souhaitent les rejoindre se sentent intimidées ou indésirables», ajoute-t-elle.

Cheikh semble fière – et à juste titre – d’avoir fait des efforts pour surmonter ces obstacles : «Il m’a fallu un certain temps pour devenir plus confiante dans les espaces de danse dominés par les hommes, mais maintenant je me débrouille. J’espère pouvoir montrer à d’autres filles qu’il est également possible d’entrer sur la scène – et d’y réussir.»

Surmonter les obstacles

Forger une carrière à partir d’une passion pour la danse reste un autre obstacle important pour la plupart. Lorsque Chebbi a débuté dans l’industrie, il a bénéficié d’une pension gratuite et a été payé 50 dinars tunisiens (16 dollars) par semaine par la compagnie de danse Sybel Ballet Theatre. Cela a continué pendant deux ans avant que le danseur ne commence à se produire dans davantage de spectacles, notamment aux festivals DreamCity et Carthage Dance Days.

Oussema Khlifi et un membre de son groupe Native Rebels, Mohamed Mejri, répétent le breakdance. Ph. Native Rebels.

Khlifi a également du mal à gagner de l’argent grâce à son art : «L’appréciation croissante de la danse dans le pays ne nous a pas nécessairement permis de gagner de l’argent grâce à ce sport», dit-il. «En tant que breakdancer, la seule véritable façon de gagner sa vie est de gagner des batailles. Même dans ce cas, les prix sont relativement modestes», enchaîne le breakdancer.

Pour augmenter ses revenus, Khlifi doit jouer des styles contemporains et du hip-hop à l’Opéra Théâtre de Tunis, actuellement plus populaire auprès du public.

De nombreux danseurs se sont également tournés vers l’enseignement. Cheikh donne des cours à l’école de danse Afro Fashion de Carthage et Khlifi a reçu un diplôme de breakdance de la Fédération de la danse de Tunis pour enseigner aux enfants.

Khlifi est visiblement frustré mais, rassemblant ses pensées, il sourit et dit : «Cela peut parfois être extrêmement difficile en tant que danseur en Tunisie, mais je suis déterminé à y parvenir.» «Au moins grâce à l’enseignement, je peux entrevoir un avenir meilleur pour la scène. Des enfants âgés d’à peine cinq ans viennent en classe. Tant qu’ils resteront intéressés, la communauté de la danse tunisienne ne fera que croître», conclut-il sur un ton optimiste.

