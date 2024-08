Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue : Un homme et son épouse arrêtés

Le ministère de l’Intérieur a annoncé le démantèlement d’un réseau de trafic de drogue et l’arrestation d’un homme et de son épouse en possession de 42 plaquettes de cannabis et de 85.270 dinars tunisiens.

L’opération a été menée sur la base d’informations et d’investigations et a permis d’intercepter le couple au niveau de la station de péage Sidi Thabet, et qui était en possession de 3 plaquettes de cannabis et de 85.270 DT , précise le département de l’Intérieur dans un communiqué publié ce lundi 5 août 2024.

La perquisition menée au domicile des suspects a permis la saisie de 39 autres plaquettes de cannabis, ajoute le ministère, en affirmant que le suspect principal a avoué qu’il se procure la drogue auprès d’un intermédiaire habitant à Jendouba.

Ce dernier est quant à lui en contact avec d’autres dealers, dont un habitant « dans un pays voisin » qui leur fourni la drogue, indique encore la même source, citant les aveux des suspects.

Le ministère public a ordonné la mise en détention du couple et l’enquête se poursuit afin de mettre la main sur les autres membres du réseaux qui font l’objet de mandats de recherche.

Y. N.