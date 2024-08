Présidentielle-Tunisie : Nizar Chaâri jette l’éponge

Nizar Chaâri a annoncé, ce mardi 6 août 2024, que son équipe et lui même ont décidé de ne pas soumettre son dossier de candidature à la présidentielle du 6 octobre.

Dans une vidéo postée cette après-midi sur sa page Facebook, Nizar Chaâri a expliqué que les obstacles et les injustices rencontrés ont motivé cette décision en lançant : « Nous ne nous retirons pas de la bataille, mais nous la reportons au moment et à l’endroit appropriés…»

Sur un autre plan, Nizar Chaâri a indiqué avoir chargé des avocats pour s’opposer au jugement prononcé à son encontre et à l’encontre de son directeur de campagne, ainsi que pour « engager des poursuites judiciaires et administratives contre le ministre de l’Intérieur et tus ceux qui sont derrière les obstacles ayant entravé le processus de sa candidature ».

Y. N.