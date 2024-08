Des DJ de Palestine et de Tunisie au Festival Locus (Italie)

Le festival international de musique aura lieu à Locorotondo, au cœur de la vallée d’Itria, dans la région des Pouilles en Italie, et ce du 7 au 14 du 2024. Les organisateurs annoncent la participation de DJ de Palestine et de Tunisie : Samà Abdulhadi et Deena Abdelwahed.

Après un voyage musical à travers les Pouilles avec plusieurs complets et plus de 45 000 billets vendus, qui ont déjà fait de cette édition la plus fréquentée de tous les temps, la 20e édition du Locus Festival démarre ce soir sur les chapeaux de roue.

Les organisateurs annoncent une programmation exceptionnelle, capable de réunir des artistes de premier plan du monde entier, les plus grands noms de la scène italienne et les innovations les plus brillantes du monde.

On attend beaucoup l’arrivée au festival du DJ set de la Palestinienne Samà Abdulhadi, connue internationalement comme la «reine de la scène techno palestinienne».

Samà en arabe signifie ciel et l’artiste représente un emblème de la scène underground palestinienne, étant la première DJ de musique électronique à s’imposer à l’international, issue de sa région de Ramallah, avec la technologie originale qui s’est rapidement imposée en Europe.

A la console, il y aura également de la place pour la Tunisienne Deena Abdelwahed, DJ et productrice établie dans son pays puis installée à Paris à l’âge de 26 ans, apportant en France le courant de la musique contemporaine des DJ tunisiens.

Parmi les autres événements, se distinguent les shows live du roi du rap américain Nas, du techno marching band Meute et les meilleurs noms italiens : Subsonica, Cosmo, Fulminacci, Daniela Pes, I Hate My Village, Bassolino.

L’exposition «Andy Warhol. Life, Pop & Rock» à Alberobello se poursuivra jusqu’au 20 octobre 2024.

D’après Ansamed.