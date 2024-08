Présidentielle tunisienne : cinq candidats probables sur la ligne de départ

En recoupant les informations relatives aux 17 candidats potentiels à la présidentielle du 6 octobre prochain dont les dossiers ont été reçus par la commission électorale, une première conclusion s’impose : seuls 5 candidats pourraient être sur la ligne de départ.

En attendant la publication officielle de la liste préliminaire des candidats, qui sera annoncée par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) le 11 août, plusieurs candidats potentiels ont peu de chance de voir leur candidature acceptée par la commission électorale, comme Abir Moussi, Mondher Zenaidi, Safi Saïd ou autres Leila Hammami, qui font l’objet de poursuites judiciaires en cours. D’autres ont présenté des dossiers incomplets ne contenant pas le nombre de parrainages populaires requis ou l’incontournable bulletin n°3 relatif aux antécédents judiciaires, auquel les autorités tiennent beaucoup et que les candidats considèrent comme un obstacle insurmontable mis sur leur chemin pour les empêcher de concourir.

Au final, seuls 5 candidats ont des chances, plus ou moins sérieuses selon les cas, de voir leur candidature acceptée. Il s’agit du président sortant, Kaïs Saïed, déjà considéré comme le favori, du secrétaire général du parti Echaab, Zouhair Maghzaoui, de l’ancien député et président du parti Azimoun, Ayachi Zammel, du cardiologue Dhaker Lahidheb et, à degré moindre, de la femme d’affaires Roukaya El-Hafi, dont les dossiers ne présentent pas, à première vue, de problème au regard de l’Isie, sauf si la commission électorale va faire taire tous les pronostics en ouvrant les vannes, ce qui est fort peu probable et ne lui ressemble guère.

Roukaya El-Hafi, qui se présente comme une femme d’affaires opérant entre la Tunisie et les Etats-Unis et comme une défenseure des droits de l’homme, est une illustre inconnue qui s’était déjà présentée à la présidentielle de 2019, et dont on n’a plus entendu parler depuis. Et ne faites pas de recherche sur Internet à son propos: vous ne risquez pas de trouver grand-chose !

I. B.