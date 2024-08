Kamel Akrout à propos de la présidentielle : « Le régime en place a opéré selon ses vœux et désirs »

L’amiral à la retraite Kamel Akrout qui vient de s’installer à Dubaï après s’être retiré de la course à la présidentielle a commenté l’annonce de l’instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) sur les trois candidats préliminaires retenus pour le 6 octobre.

« Comme nous l’avons prévu (mon équipe et moi) de longue date, le régime en place a opéré selon ses vœux et désirs, il ne retient que des candidatures de pure forme, sans intérêt aucun, ni politiquement, ni même médiatiquement », a-t-il écrit dans un post publié sur sa page Facebook, hier samedi 10 août 2024.

Et d’ajouter : « Chacun jugera en conscience s’il faut participer à la mascarade. Pour ma part non seulement je vais boycotter la farce du 6 octobre, mais surtout je vais reprendre la lutte pour instaurer la démocratie en Tunisie et sauver la patrie d’un effondrement qui paraît inéluctable si le régime actuel devait perdurer ».

Rappelons que l’Isie a annoncé hier que seuls trois candidats préliminaires ont été retenus pour la présidentielle du 6 octobre : Zouhaier Maghzaoui (11 parrainages de députés ), Ayachi Zammel (10.457 parrainages d’électeurs) et Kaïs Saïed (248.467 parrainages d’électeurs et 294 parrainages d’élus de l’Assemblée et du Conseil des régions et les collectivités locales).

Notons que les candidats dont les dossiers ont été rejetés peuvent contester la décision de l’Isie devant le tribunal administratif.

