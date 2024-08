Transport : départ du 1er voyage sur la ligne ferroviaire Tunis-Annaba  

Le départ du premier voyage ferroviaire entre Tunis et Annaba (Algérie) après une interruption sur cette ligne qui a duré trois décennies, a eu lieu ce matin, dimanche 11 août 2024; à partir de la gare centrale de Tunis, à la place Barcelone.

La ministre du Transport par intérim, Sarra Zaafrane Zenzeri, a déclaré à cette occasion que la ligne Tunis-Annaba va assurer trois voyages hebdomadaires, les lundis, mercredis et vendredis au départ de Tunis, ajoutant qu’en cas de succès, le nombre de voyages sera augmenté au fur et à mesure.

Cette première desserte a transporté, au départ, 80 voyageurs tunisiens et algériens, auxquels s’ajouteront d’autres voyageurs dans les autres arrêts, a indiqué aux médias le Pdg de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) Taoufik Boufaied.

La SNCFT a indiqué, pour sa part, dans un communiqué, que les prix des billets pour un voyage Tunis-Annaba ont été fixés à 38 dinars en seconde classe, 44 dinars en première classe et 71 dinars pour un voyage aller et retour en seconde classe et 81 dinars pour un voyage aller et retour en première classe, sachant que la capacité du train opérant sur cette ligne est de 300 places.

I. B.