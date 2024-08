FTCR : Rencontre de solidarité à Paris avec les détenues politiques et d’opinion en Tunisie

La Dynamique féministe tunisiennes à Paris organise une rencontre de solidarité avec les femmes prisonnières pour leur engagement dans l’espace public en Tunisie, le 13 Août 2024 à 18h à la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR) , 23 rue du Maroc, Paris 75019.

Nous exprimerons lors de cette rencontre intersectionnelle, le refus de célébrer la Journée nationale de la femme tunisienne face aux violations continuellement perpétrées des droits des femmes, aux restrictions des libertés, aux atteintes aux droits politiques et civiques, à la division de la société et à la propagation des discours de haine, à la ségrégation et à la discrimination.

La dynamique féministe exige la libération immédiate de toutes les femmes prisonnières en raison de leurs activités dans la sphère publique, de mettre fin aux poursuites contre les militantes féminines, notamment les journalistes, les avocates, les militantes civiles et politique, et les hommes politiques de diverses orientations intellectuelles et politiques. Nous appelons, également à l’indépendance totale du pouvoir Judiciaire.

Par nos luttes dépassent nos frontières, des militantes féministes palestiniennes, syriennes et soudanaises se joindront à notre rassemblement pour exprimer leur solidarité avec les prisonnières tunisiennes mais aussi toutes celles qui ont subit des violations de leurs droits et de leurs libertés dans leurs pays respectifs.

Communiqué