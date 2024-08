Appels à la haine et au viol dans une vidéo : Harakat Haq saisit la justice

Le Mouvement pour la Justice (Harakat Haq) a réagi, ce mardi 13 août 2024, à la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, où un individu se présentant comme un partisan du président Kaïs Saïed appelle «à la fermeture des aéroports et menace de s’en prendre aux opposants et violer leurs filles et leurs femmes… »

Dans son communiqué, le mouvement dénonce une situation grave lourde de violence et condamne avec la plus grande fermeté ce discours violent et menaçant, « que même les terroristes les plus dangereux n’ont pas tenu et qui pousse le pays dans une guerre civile ».

Harakat Haq a appelé le chef de l’Etat à « assumer sa responsabilité de président de tous les Tunisiens et à désavouer de tels discours », tout en l’invitant lui et les différents partis politiques « à abandonner les discours sur la discrimination et sur la trahison ce qui alimente la violence », lit-on encore dans le communiqué.

La même source a appelé la ministre de la Justice, « en sa qualité de chef du ministère public, a s’assurer de l’application de la loi sans discrimination et à enquêter sur ladite vidéo, sur son authenticité, à identifier qui l’a réalisée et qui est derrière…» tout en affirmant avoir décidé de saisir la justice à cet effet.

