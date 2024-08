Entrepreneuriat et emploi : financement de 92 M€ de la Bad à la Tunisie  

La Bad mobilise plus de 92 millions d’euros (310 millions de dinars) pour soutenir l’entrepreneuriat et la création d’emplois en Tunisie. Le financement consiste en un prêt de 90 millions d’euros du Groupe de la Banque et une subvention de 2,3 millions d’euros du fonds fiduciaire de la Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi).

Le conseil d’administration de la Banque africaine de développement (Bad) a approuvé un financement de 92,3 millions d’euros pour la mise en œuvre du Programme d’appui du gouvernement tunisien à la compétitivité des entreprises et à l’autonomisation de la population par la création d’emplois (CAP-Emplois).

Le financement consiste en un prêt de 90 millions d’euros du Groupe de la Banque et un don de 2,3 millions d’euros du fonds fiduciaire de la Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi), dans le cadre de l’Affirmative Finance Action for Women in Africa (Afawa).

Le programme CAP Emplois, conçu par le ministère tunisien de l’Emploi et de la Formation professionnelle avec le soutien de la Bad, sera déployé sur quatre ans à partir de novembre 2024. L’objectif est de soutenir la création d’emplois afin d’améliorer les conditions de vie et de favoriser l’inclusion économique. par l’entrepreneuriat et le développement des compétences. Il soutiendra la création de nouvelles entreprises, ainsi que la croissance et la formalisation des entreprises existantes.

«Les résultats d’une enquête de la Banque en Tunisie montrent que les entrepreneurs établis et potentiels pourraient créer de nombreux emplois, mais ils sont soumis à des contraintes structurelles qui freinent les projets d’investissement, la productivité et la croissance. Ce projet aide les entrepreneurs à résoudre ces problèmes», a déclaré Malinne Blomberg, directrice générale adjointe du Groupe de la Banque pour l’Afrique du Nord et responsable pays pour la Tunisie.

Les contraintes affectant le développement des entrepreneurs tunisiens incluent le niveau d’éducation et l’accès au marché, en particulier pour les entreprises informelles. Les entrepreneurs ont également du mal à recruter des employés possédant les compétences nécessaires et n’ont pas accès aux services de soutien aux entreprises et au financement.

Le programme CAP Emplois vise à réduire ces contraintes à travers trois types d’interventions : des formations complémentaires d’insertion pour offrir aux jeunes et aux femmes en recherche d’emploi les compétences nécessaires pour accéder à un emploi salarié; un service d’accompagnement à l’entrepreneuriat, Souk At Tanmia 2.0, pour élargir l’accès à un accompagnement adapté aux besoins des différents groupes cibles, notamment les femmes ; et le développement des capacités institutionnelles.

Le gouvernement tunisien prévoit que le programme pourrait permettre la création de 118 900 emplois formels – 76 600 directement et 42 300 indirectement. Au moins 50% des entrepreneurs qui obtiendront une formation et une insertion professionnelle grâce au programme seront des femmes, et 45% des entreprises qui bénéficieront d’une aide à l’établissement, à la formalisation et au financement seront dirigées par des femmes. La subvention du fonds We-Fi dans le cadre de l’initiative Afawa réduira les frais d’ouverture de prêt pour les entreprises dirigées par des femmes et augmentera la part des femmes entrepreneures bénéficiaires de 35% à 45%.

«Ce programme consolide notre engagement en faveur de la promotion de l’emploi en Tunisie, aidé par les enseignements tirés de l’initiative Souk At-Tanmia et par les innovations opérationnelles développées par la plateforme EInA. Les objectifs de le programme vise à surmonter les contraintes liées à l’expansion et à la viabilité financière des entreprises et à mobiliser les investissements privés», a déclaré Mme Blomberg.

