K2Rhym condamné à 4 ans de prison et interdit de se présenter aux élections à vie

Le rappeur K2Rhym, de son vrai nom Karim Gharbi a été condamné à quatre ans de prison ferme et à une interdiction à vie de se présenter aux élections et ce pour corruption électorale,.

C’est ce qu’a annoncé le porte-parole du tribunal de Jendouba, Alaeddine Aouadi dans une déclaration, ce mercredi 14 août 2024 à l’agence Tap, en précisant que la chambre criminelle a également condamné le rappeur et candidat non retenu à la présidentielle, à une amende de 5000 dinars tunisiens dans cette affaire liée à des accusations portant sur la distribution de dons en espèces ou en nature dans le but d’obtenir des parrainages et d’influencer les électeurs.

La même source a ajouté que dans cette même affaire, la justice a également condamné le président du conseil régional de Jendouba à un an de prison et à 1000 dinars d’amende, tout en rappelant que l’enquête fait suite aux investigations menées en juillet dernier contre quatre femmes (dont une en état de fuite) accusées d’avoir collecté des parrainages contre rémunération pour la candidature de K2rhym à la présidentielle.

Les suspectes ont été condamnées, il y a deux semaines, à des peines de prison allant de deux à quatre ans, avec exécution immédiate, et à une interdiction de leurs droits électoraux pour une durée de dix ans.

Y. N.