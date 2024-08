« Les Mélodies Méditerranéennes » au Festival d’El-Jem

Né d’une volonté de collaboration entre des instances phares de la culture à Sousse, l’Institut Supérieure de Musique, le Conservatoire Public de Musique et de Danse ainsi que L’Institut Français de Sousse se réunissent pour réaliser ce projet de concert qui sera une production du Festival d’El-Jem.

Ce concert présentera un ensemble de musiques de cultures différentes et de formes différentes. Passant par la musique symphonique et classique, instrumentale ou lyrique, ainsi que des musiques aux timbres arabophones et jazzés, et finissant par une production inédite d’un opéra 100% tunisien, composé par Samir Ferjani, écrit par Emna Rmili et orchestré par Aymen Aziz Ben Salah, intitulé « Salem ».

Frédéric Isoletta :

Frédéric Isoletta est un enseignant au Conservatoire de Musique de Marseille. Formé à la direction de chœur de à la direction d’orchestre, il dirige les différentes formations orchestrale et chorale de son conservatoire. Ayant une large expérience nationale et internationale, il sera l’invité de l’O.S.S. lors du concert d’El Jem.

Samir Ferjani :

Auteur, compositeur, flûtiste et chef d’orchestre, Samir Ferjani est un maître-assistant qui enseigne à l’Institut Supérieur de Musique de Sousse. Il est connu principalement pour sa carrière de flûtiste à l’Orchestre Symphonique Tunisien mais aussi dans des orchestres à l’international. Fort du succès de son premier Opéra « Shahrazade », il compose son nouvel Opéra « Salem » qui sera le clou du spectacle d’El Jem.

Communiqué