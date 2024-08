Variole du singe : aucun cas détecté en Tunisie

Aucun cas de contamination par la variole du singe, qu’il soit importé ou local, n’a été enregistré en Tunisie, assure le ministère de la Santé dans un communiqué publié jeudi 15 août 2024.

Il réagissait à l’alerte déclenchée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le risque de propagation de cette maladie virale qui constitue une urgence de santé publique de portée internationale.

Les autorités médicales tunisiennes assurent, dans le même communiqué, qu’elles ont pris toutes les mesures préventives nécessaires pour renforcer la surveillance et la vigilance sanitaire notamment au niveau des points de passage frontaliers, sachant que de nombreux migrants subsahariens transitent par le territoire tunisien sur leur route pour l’Europe et que des cas de cette maladie ont été détectés dans certains pays africains du sud du Sahara, notamment la République démocratique du Congo, le Burundi, l’Ouganda, le Kenya et le Rwanda.

Le ministère affirme la disposition de toutes ses structures pour faire face à une éventuelle entrée dans le pays du nouveau variant de ce virus connu aussi sous le nom de Mpox (Monkeypox) qui se transmet de l’animal à l’homme ou par contact physique étroit avec une personne infectée.

