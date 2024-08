 Tunisie : report de l’examen en appel de l’affaire Yadh Elloumi

La chambre correctionnelle d’été auprès de la Cour d’appel de Tunis a décidé, ce samedi 17 août 2024, de reporter au 30 août l’examen du recours introduit contre le jugement prononcé en première instance à l’encontre de l’ancien député Yadh Elloumi (Qalb Tounes), rapporte Mosaïque.

Arrêté à la mi-juillet dernier suite à un mandat d’arrêt émis à son encontre par le tribunal de première instance de Tunis, Yadh Elloumi a été mis en garde-à-vue et déféré devant la chambre correctionnelle auprès du même tribunal pour suspicions de dons en nature ou en espèces dans le but d’influencer les électeurs. Il a été condamné en première instance à 6 mois de prison ferme et une amende de 1000 dinars. Ses avocats ont fait appel du jugement.

La plainte avait été déposée contre lui par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), en sa qualité de membre de la campagne électorale de Nabil Kaoui, candidat malheureux à la présidentielle de 2019, aujourd’hui en fuite à l’étranger.

